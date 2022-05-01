Як подати заявку на виплату пільг в електронному вигляді? Біженцям допомагатимуть на пошті

Відтепер на пошті, а точніше в будь-якому відділенні «CzechPoint» біженці можуть отримати так званий мобільний ключ електронного уряду («Mobilní klíč eGovernment»). Це мобільний додаток, завдяки якому можна подати заявку на виплату гуманітарної допомоги в розмірі 5 тисяч крон в електронному вигляді. Зробити це можна і за допомогою так званої банківської ідентифікації «Bankovní identita», але деякі іноземці в Чехії мають з нею певні проблеми.

У п'ятницю в Центрі зайнятості повідомили, що у співпраці з Чеською поштою випробували нову систему на столичному Празькому ринку (Pražská tržnice), куди українці ходять за пільгами. За їхніми словами, нова система достатньо ефективна, тому найближчими днями це можна буде зробити у відділеннях по всій Чехії. У Міністерстві праці та соціальних справ вважають, що за два місяці служби зайнятості розглядатимуть заявки виключно в електронному вигляді.

«Перші два дні показали, що це правильний шлях. Це ще одна можливість, як новоприбулі громадяни України можуть подавати заяву на отримання пільг і не витрачати багато годин на очікування в чергах», – зазначив генеральний директор Центру зайнятості Віктор Наймон.

Все, що вам потрібно, щоб завантажити додаток «Mobilní klíč» – це телефон із підключенням до інтернету та чеський номер. Після завантаження додатку необхідно ввести свій номер телефону та підтвердити запит за допомогою SMS-коду. Після цього потрібно піти до найближчого відділення «CzechPoint» і пред’явити паспорт та QR-код, який доступний у додатку.

«Під час першого подання заявки на отримання гуманітарної допомоги необхідно підтвердити особу заявника. У той момент, коли у людей є «Mobilní klíč» або «Bankovní identita», їм не потрібно йти до відділення, і все можна вирішити в електронному вигляді», – пояснила речниця Центру зайнятості Катержіна Беранкова.

Як подати заявку на отримання гуманітарної допомоги в електронному вигляді? 1. Відкрийте додаток «Mobilní klíč» та оберіть опцію «Я хочу створити обліковий запис в CZECHPOINT з мобільним ключем» («Chci si na CZECHPOINT zřídit účet v Národním bodu s přihlašováním mobilním klíčem»). 2. Введіть свій чеський номер телефону, на який вам буде надіслано код у вигляді SMS. 3. Перепишіть код підтвердження до додатку. 4. Підтвердіть згоду з правилами. 5. Зверніться до найближчого відділення Чеської пошти та знайдіть стійку із логотипом «Czech POINT». Пред'явіть посвідчення особи (паспорт) і QR-код, який ви отримали після реєстрації в додатку. 6. Подайте заявку на отримання гуманітарної допомоги в електронному вигляді за адресою: https://davkyuk.mpsv.cz/jazyk. Джерело: Центр зайнятості ЧР

«Звичайно, дітям також необхідно підтвердити особу, але брати дитину з собою не потрібно. Все, що вам треба зробити, це взяти її свідоцтво про народження або паспорт», – додала речниця.

Обробка запиту у відділенні «CzechPoint» займає всього кілька хвилин. «Якщо люди завантажили додаток та внесли до нього всі дані, то весь процес займає три-чотири хвилини», – каже працівник Чеської пошти Павло Каньок.

«Однак найчастіше люди не завантажили його, або, можливо, не увімкнули сповіщення. Ми вирішуємо і такі питання, тому іноді вони проводять тут більше часу», – додав він.

В 12 разів більше роботи

Останніми днями у відділеннях Центру зайнятості утворилися великі черги, а біженці часто проводили тут цілу ніч.

«Тільки в Празі у квітні було виплачено понад 60 тисяч пільг, лише для біженців – 36 тисяч», – сказав Ян Тврдек, директор регіонального відділення Центру зайнятості в Празі.

«Через запровадження нових пільг урядовцям доводиться виконувати в дванадцять разів більше роботи, ніж зазвичай», – додав Карел Трпкош, заступник міністра інформаційних технологій Міністерства праці та соціальних справ. Окрім гуманітарної допомоги для українських біженців, є ще й пільги для сімей, які надали біженцям житло.

Де знайти «CzechPoint» Контактні пункти «CzechPoint» є приблизно в тисячах відділень Чеської пошти та в кожному місті та муніципалітеті. На Празькому ринку в районі Голешовіце є чотири таких місця. Наразі мобільний ключ там встановили близько 300 людей. Подати заяву на отримання гуманітарної допомоги можуть всі українці, які прибули до Чехії після початку війни, тобто після 24 лютого. Вони мають право на 5 тисяч крон на місяць, подати заявку на виплату пільг можна максимум шість разів у разі потреби.

Першу заявку на виплату гуманітарної допомоги в п’ятницю подала і Ліза з Харкова. Але на Празькому ринку вона не вперше. «Я прийшла сюди близько двох тижнів тому, і тут була величезна черга. Тому я не чекала і пішла додому. Сьогодні тут менше людей, я все зробила за дві години», – описала вона.