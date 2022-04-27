Хочете отримати 5 тисяч крон? Беріть із собою ковдру та запасіться терпінням

Хочете отримати 5 тисяч крон? Беріть із собою ковдру та запасіться терпінням

Українці змушені годинами чекати в черзі, аби оформити заявку на виплату гуманітарної допомоги від Чеської Республіки.

Фоторепортер видання Seznam Zprávy відвідав єдине відділеня в Празі, де біженці з України можуть подати заявку на виплату фінансової допомоги в розмірі 5 тисяч крон.