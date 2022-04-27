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Хочете отримати 5 тисяч крон? Беріть із собою ковдру та запасіться терпінням
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12:21
Фоторепортер видання Seznam Zprávy відвідав єдине відділеня в Празі, де біженці з України можуть подати заявку на виплату фінансової допомоги в розмірі 5 тисяч крон.
Ukrajinské zprávy - Українські новини
- Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
- Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
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