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5 тисяч крон для українців: Хто може подати заявку повторно?

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ZprávyУкраїнські новиниХочете отримати 5 тисяч крон? Беріть із собою ковдру та запасіться терпінням

Хочете отримати 5 тисяч крон? Беріть із собою ковдру та запасіться терпінням

Міхал Турек , Дарина Дзюба
Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy

Українці змушені годинами чекати в черзі, аби оформити заявку на виплату гуманітарної допомоги від Чеської Республіки.

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12:21

Фоторепортер видання Seznam Zprávy відвідав єдине відділеня в Празі, де біженці з України можуть подати заявку на виплату фінансової допомоги в розмірі 5 тисяч крон.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
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Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy

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