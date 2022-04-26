Автобуси до України переповнені, люди їдуть аж до Києва

Майже щодня автобуси, що прямують до України, заповнені пасажирами. Зокрема в тих, що останніми днями відправляються з празького автовокзалу «Флоренц» або із залізничного вокзалу міста Брно, вільних місць майже немає.

На Великдень був великий попит на сполучення до Львова, а нині й до інших українських міст, таких як Тернопіль, Хмельницький, Вінниця та Умань. Про це каже речник автобусної компанії «Flixbus» Томаш Беранек. Нещодавно також запустили маршрут Прага-Київ із зупинками у Львові, Рівному та Житомирі.

«Щодо найпоширенішого напрямку, то зараз лідирує Львів, адже за останні два місяці пасажири звикли, що це кінцева станція в Україні. Ми очікуємо, що в майбутньому все більше людей їхатиме прямо до Києва. Йдеться не лише про маршрути, які перетинають Чехію, а й сполучення з Німеччини та Польщі, які не перетинають чеську територію», – розповідає Томаш Беранек.

За словами представників іншого перевізника, компанії «Lubjano Trans», щоденний вечірній автобус зі сполученням Прага-Драгів також майже повністю заповнений. Про великий попит пасажирів розповідає і співробітник відділу транспортної компанії «DMD Group», яка їздить до Івано-Франківська.

«Я намагався їх переконати, але вони хотіли додому»

У чеських компаніях знову скорочується кількість тимчасових працівників. Про це редакції Seznam Zprávy розповів власник ресторану в районі Голешовіце Петр М. (повне ім’я він називати не хоче, але редакція знає його).

Із групи з семи жінок, які приїхали сюди з села Київської області на початку березня, четверо повернулися минулого тижня. «Я намагався їх відговорити, але вони хотіли додому», — розповідає Петр М. «Вони хочуть бути з чоловіками, залишили там своїх батьків, переживають за свій маєток», — перелічує він основні причини, чому жінки повернулися до України.

Такий самий досвід має і власниця невеликої празької клінінгової компанії Яна. Вона також не хоче називати своє повне ім'я. «У мене працювали три жінки, всі з однієї сім’ї. Вони вирішили повернутися, мовляв, вдома все спокійно, не стріляють. Клієнти хвалили їхню роботу, і, мушу сказати, я навряд чи зможу знайти їм заміну».

Наплив біженців, які втекли від війни в Україні та шукають безпеку в Чехії, зараз дещо слабшає. Загалом з початку російського вторгнення Міністерство внутрішніх справ Чехії видало 308 170 віз.

«Наприклад, 24 квітня кордон України з ЄС та Молдовою перетнули 16 тисяч осіб, а до України прибули 17 тисяч осіб, зокрема 15 тисяч громадян України. 23 квітня з України виїхали 24 тисячі осіб, до України повернулися 33 тисячі, з них понад 30 тисяч – українці. 22 квітня Україну покинули 30 тисяч осіб, майже 40 тисяч повернулися до України, з них понад 35 тисяч – громадяни України», – повідомила речниця Посольства України в Чехії Тетяна Окопна.

Наприклад, «Чеська залізниця» (ČD), яка разом з іншими компаніями пропонує безкоштовні міжнародні перевезення для біженців, стежить за їхньою кількістю в Чехії.

«Загалом ми спостерігаємо зменшення кількості цих людей (біженців – ред) порівняно з попереднім періодом, а частка людей, які перетинають наші кордони і їдуть далі за кордон, в загальній кількості зростає. Біженці також виїжджають до Німеччини чи Австрії, тому для багатьох ми є транзитною країною», – каже речник «Чеської залізниці» Петр Штяглавський.