Чи можу я поїхати до України, а потім повернутися до Чехії?

«Доброго дня. Питання такого характеру. Я маю біометричний паспорт з візою «стрпєні». Як я можу з'їздити в Україну і на який термін, щоб зберегти цей статус? Родина залишиться в Чехії. Дякую».

Саме таке питання надійшло на адресу редакції Seznam Zprávy.

Ось офіційна відповідь чеського Міністерства внутрішніх справ. Згідно з інформацією МВС, це можливо лише у виняткових випадках. Для цього необхідно подати так звану урочисту заяву («čestné prohlašení»), яка підтверджує причину виїзду в Україну.

Якщо Ви залишаєте територію Чеської Республіки, Ваша віза не анулюється. Якщо Вам видано спеціальну довгострокову візу з кодом D/VS/U – спеціальна віза для громадян України, Вас автоматично реєструють в системі тимчасового захисту. За цією візою можна виїжджати за межі території Чеської Республіки, але тільки в межах Шенгенської зони, хоча кількість в’їздів становить «00». Поїздки за межі Шенгенської зони дозволяються у надзвичайних ситуаціях за умови обґрунтування необхідності поїздки (відрядження, невідкладні медичні процедури, догляд за родичами) та пред’явлення квитка.

При виїзді в Україну причини поїздки можна засвідчити у вигляді так званої урочистої заяви. Для цього Вам треба відвідати одне з відділень міграційного департаменту МВС Чехії, де Вам видадуть нову наклейку з необмеженою кількістю в’їздів («MULT»). Це також стосується іноземців, які мають у паспорті позначку, яка підтверджує наявність довгострокової візи.

В разі поїздок за кордон для працевлаштування (водії вантажівок/автобусів), необхідно пред'явити трудовий договір та сертифікат про підтвердження професійної кваліфікації. Для подорожі необхідно мати дійсний проїзний документ.