Відповідно до нових правил, відтепер українці повинні повідомляти до Міністерства внутрішніх справ про зміни місця проживання на території Чеської Республіки. Розповідаємо, як це зробити.

Щоб повідомити про зміну місця проживання в Чехії, а також про інші зміни, громадяни України можуть скористатися бланком нижче. Заповнений бланк з додатками потрібно надіслати поштою на адресу одного з відділень OAMP MV. Повідомити про зміни можна також особисто.

Відповідні документи ви можете оформити в Регіональних центрах допомоги Україні (KACPU). Проте зробити це можна лише в робочі дні, коли тут знаходяться працівники Департаменту азилу та міграційної політики чеського Міністерства внутрішніх справ (OAMP MV). Оформлення документів у вихідні дні неможливе.