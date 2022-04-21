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Відповідно до нових правил, відтепер українці повинні повідомляти до Міністерства внутрішніх справ про зміни місця проживання на території Чеської Республіки. Розповідаємо, як це зробити.
Щоб повідомити про зміну місця проживання в Чехії, а також про інші зміни, громадяни України можуть скористатися бланком нижче. Заповнений бланк з додатками потрібно надіслати поштою на адресу одного з відділень OAMP MV. Повідомити про зміни можна також особисто.
Відповідні документи ви можете оформити в Регіональних центрах допомоги Україні (KACPU). Проте зробити це можна лише в робочі дні, коли тут знаходяться працівники Департаменту азилу та міграційної політики чеського Міністерства внутрішніх справ (OAMP MV). Оформлення документів у вихідні дні неможливе.