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ZprávyУкраїнські новиниУкраїнці повинні повідомляти про зміну місця проживання, – МВС Чехії

Українці повинні повідомляти про зміну місця проживання, – МВС Чехії

Дарина Дзюба
Foto: Shutterstock.com

Ілюстраційне фото.

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7:00

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило нові правила для біженців з України, що перебувають в Чехії. Згідно з актуальною інформацією, українці повинні повідомити про зміну місця проживання.

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Відповідно до нових правил, відтепер українці повинні повідомляти до Міністерства внутрішніх справ про зміни місця проживання на території Чеської Республіки. Розповідаємо, як це зробити.

Щоб повідомити про зміну місця проживання в Чехії, а також про інші зміни, громадяни України можуть скористатися бланком нижче. Заповнений бланк з додатками потрібно надіслати поштою на адресу одного з відділень OAMP MV. Повідомити про зміни можна також особисто.

Відповідні документи ви можете оформити в Регіональних центрах допомоги Україні (KACPU). Проте зробити це можна лише в робочі дні, коли тут знаходяться працівники Департаменту азилу та міграційної політики чеського Міністерства внутрішніх справ (OAMP MV). Оформлення документів у вихідні дні неможливе.

Бланк для заповнення вручну доступний тут. Бланк для електронного заповнення можна знайти тут.

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