Школярі з України мають пройти медогляд. Питання в тому, хто їх обстежуватиме

За словами міністра охорони здоров’я Властіміла Валека, перед вступом до школи українські діти повинні пройти обов’язковий медичний огляд. У своїй стратегії подолання міграційної кризи чеський уряд запропонував запровадити медогляди перед навчанням у початкових, середніх та вищих освітніх закладах.

«Ми домовилися про це. Чеські діти регулярно ходять на огляди, тому педіатр знає про них все. Але з дітьми з України це не так», – сказав міністр виданню Seznam Zprávy.

«Кожен педіатр зможе оглянути українських дітей на профілактичному огляді», – додав він, посилаючись на те, що ці огляди проводитимуть не лише в терапевтичних кабінетах для дітей та підлітків, але й педіатри в лікарнях.

Вже раніше міністерство підрахувало, що через російське вторгнення в Україну до Чехії можуть приїхати до чверті мільйона дітей-біженців. Практикуючі педіатри попереджають, що не зможуть забезпечити довготривалу допомогу такій кількості потенційних пацієнтів через нестачу персоналу.

Ще до кризи в деяких регіонах був гострий дефіцит працівників. Середній вік лікарів – 60 років, багато з них приймають пацієнтів навіть у пенсійному віці. Так, хвиля біженців спонукала до вирішення кадрової кризи, а також до того, як забезпечити довготривалу первинну допомогу дітям.

Лікарів не вистачає

Нині ж педіатри звертаються за допомогою до персоналу в лікарнях. Але представники лікарень, з якими поспілкувалася редакція Seznam Zprávy, заперечують можливість «позичити» своїх медиків.

«Поза роботою UA пунктів ми опікуємось пацієнтами з України в нашій амбулаторії, де обстежується близько 10 відсотків українських дітей. Ритм роботи в клініці дуже напружений. При нинішній кількості лікарів в нічних змінах це часто передбачає багатогодинну безперервну роботу одного лікаря, який працює на межі своїх фізичних можливостей. Однак так було ще до прибуття біженців», – розповідає Іван Пейхл, завідувач педіатричного відділення клінічної лікарні «Буловка» в Празі.

«На жаль, за нинішніх умов ми не маємо персоналу, щоб направляти лікарів до терапевтичних відділень для дітей та підлітків», – додав він.