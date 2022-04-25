Медицина для українців: Куди звернутися, якщо мені потрібно обстежитись

Медичне страхування

Для перебування на території Чехії необхідно мати медичне страхування:

Офіційно працевлаштовані в Чехії українці отримують медичне страхування;

До системи державного медичного страхування біженці з України будуть включені тоді, коли їм буде видана спеціальна довготривала віза. Таким чином страхові внески за них сплачуватиме держава;

При перебуванні на підставі безвізового режиму (максимум 90 днів) іноземців не реєструють в системі державного медичного страхування; якщо іноземець не оформив туристичне страхування, то він має оплачувати будь-яке медичне обслуговування самостійно;

При наявності спеціальної картки застрахованої особи, яку біженець отримує при реєстрації в системі медичного страхування, йому надається безкоштовне медичне обслуговування в такому ж обсязі, як і громадянам Чехії. Під час відвідування медичного закладу завжди майте при собі підтвердження про страхування.

Більше інформації про медичне страхування українською можна знайти на сайті VZP: https://pomocukrajine.vzp.cz/

Медична допомога без страхування

Для лікарів загальної практики, які надають безкоштовну допомогу громадянам України у своїх кабінетах, створено веб-сайт https://lekariproukrajinu.cz/uk/, доступний також українською. Лікарі пропонують невідкладне лікування для українців, які ще не мають страхування в Чехії.

UA пункти

Так звані UA пункти було створено у всіх клінічних лікарнях Чеської Республіки. Там надають екстрену медичну допомогу дорослим, дітям та підліткам з України. В разі потреби на місці також надаються послуги перекладача.