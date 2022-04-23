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ZprávyУкраїнські новини5 тисяч крон для українців: Хто може подати заявку повторно?

5 тисяч крон для українців: Хто може подати заявку повторно?

Даніел Севера, Дарина Дзюба
Foto: Seznam Zprávy

Розповідаємо, як отримати гуманітарну допомогу від чеської держави.

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15:00

З понеділка, 21 березня 2022 року, розпочалася виплата гуманітарної допомоги у розмірі 5 тисяч крон на місяць громадянам України, які втікають від війни до Чехії.

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Хто має право на допомогу?

На гуманітарну допомогу мають право українці, які прибули до Чехії після 24 лютого 2022 року, тобто після початку війни в Україні.

Заявку на першу виплату фінансової допомоги може подати іноземець, що перебуває на території Чеської Республіки та має візу. Отримати пільги він може вже того ж місяця, коли йому було видано дозвіл на перебування.

Онлайн-заявка

Перед тим, як отримати першу виплату фінансової допомоги, Міністерство праці та соціальних справ (MPSV) рекомендує відкрити рахунок у чеському банку та використовувати спеціальний ідентифікатор банку – BankID. Таким чином ви пришвидшете цілий процес, уникнете довгих черг, допоможете перевантаженим державним установам, а кошти надходитимуть безготівково просто на ваш рахунок.

Онлайн-заявка на гуманітарну допомогу: https://davkyuk.mpsv.cz/uk

Подання заявки в Центрі зайнятості

Заявку можна подати особисто у відділенні Центру зайнятості Чехії (https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2), відповідно до вашого місця проживання. Для цього вам необхідно пред’явити паспорт і візу, надану після прибуття до Чехії.

Подальша виплата гуманітарної допомоги

У разі потреби гуманітарну допомогу можна отримувати протягом наступних п’яти місяців. Якщо вам виплатили першу фінансову допомогу в розмірі 5 тисяч крон, і у вас не вистачає коштів для забезпечення ваших основних потреб (їжа, одяг, ліки тощо), ви можете звернутися до Центру зайнятості Чехії та подати електронну заявку на подальшу виплату пільг.

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