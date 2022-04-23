5 тисяч крон для українців: Хто може подати заявку повторно?

Хто має право на допомогу?

На гуманітарну допомогу мають право українці, які прибули до Чехії після 24 лютого 2022 року, тобто після початку війни в Україні.

Заявку на першу виплату фінансової допомоги може подати іноземець, що перебуває на території Чеської Республіки та має візу. Отримати пільги він може вже того ж місяця, коли йому було видано дозвіл на перебування.

Онлайн-заявка

Перед тим, як отримати першу виплату фінансової допомоги, Міністерство праці та соціальних справ (MPSV) рекомендує відкрити рахунок у чеському банку та використовувати спеціальний ідентифікатор банку – BankID. Таким чином ви пришвидшете цілий процес, уникнете довгих черг, допоможете перевантаженим державним установам, а кошти надходитимуть безготівково просто на ваш рахунок.

Онлайн-заявка на гуманітарну допомогу: https://davkyuk.mpsv.cz/uk

Подання заявки в Центрі зайнятості

Заявку можна подати особисто у відділенні Центру зайнятості Чехії (https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2), відповідно до вашого місця проживання. Для цього вам необхідно пред’явити паспорт і візу, надану після прибуття до Чехії.

Подальша виплата гуманітарної допомоги