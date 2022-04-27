Живете вдома у чехів? Виплата пільг від держави затримується

Цього тижня першим чехам мають виплатити гроші за розміщення біженців з України (так званий внесок солідарності – ред). За словами речниці Центру зайнятості Катержіни Беранкової, із загальної кількості 9823 заяв було схвалено лише 3305.

З іншими ж виникли певні проблеми чи сумніви. «Найімовірніше доведеться щось доповнити. Йдеться, наприклад, про помилки в номері візи чи щось подібне», – каже Єва Давидова з чеського Міністерства праці та соціальних питань. За її словами, цих заявників проситимуть доповнити інформацію, знов-таки онлайн.

Однак перевірити, чи правильно заповнена заявка, онлайн наразі неможливо. «Заявки обробляються поступово. В тій послідовності, в якій їх було отримано», – додає речниця Центру зайнятості.

Хотів отримати гроші від біженців і від держави

Виплата так званого внеску солідарності призначена для осіб, які безкоштовно надали житло іноземцям з тимчасовим захистом на щонайменше 16 днів і ночей. Українська громада в Чехії звернула увагу редакції на власника житла, який вимагав у біженців орендну плату в розмірі 6 тисяч крон, а також попросив їхні документи, щоб мати змогу подати заявку на пільги від держави і таким чином отримати ще 9 тисяч крон.

Коли самі біженці звернули увагу господаря на те, що гроші від держави можуть отримати лише ті, хто надає житло безкоштовно, виникла проблеми, і сім’я була змушена з’їхати.

«Я не знав про цю умову. Оренда житла лише за 9 тисяч крон (сума, яку орендодавець міг би отримати від держави – ред) у довгостроковій перспективі неможлива, тому що я маю сплачувати всі витрати, пов’язані з вами», – пояснює орендодавець у листуванні, яке редакція має в своєму розпорядженні. Серед витрат – електрика, газ, вода і прибирання.

«Тож почніть шукати нове житло. Даю вам час на пошуки, але за березень доведеться заплатити 15 тисяч крон», – написав він.

Українські біженці не хочуть оприлюднювати ні своїх прізвищ, ні імені господаря. Проте зазначають, що під час виселення їм не допомогла навіть присутня на місці поліція.

Витрати на внесок солідарності Центр зайнятості реєструє 28 301 заявок на виплату фінансової допомоги за надання житла громадянам України, які перебувають під тимчасовим захистом. В середньому заявники розмістили трьох біженців; держава виділила приблизно 85 мільйонів крон на виплату внесків солідарності.

Урочисто заявляю, що…

Правило про те, що претендувати на внесок солідарності можуть лише ті, хто надає житло безкоштовно, закріплено в законі про заходи у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації.

В законі також зазначено, що заявники мають підтвердити це так званою урочистою заявою. «Якщо хтось неправдиво вказав, що надає житло безкоштовно, що є умовою внеску, то пільги не виплачуватимуть, і заявнику загрожує, що він втратить право на них. Але наразі я не можу коментувати нашу систему контролю», – каже речниця Міністерства праці та соціальних справ Єва Давидова.

Окрім правила надання житла безкоштовно, до заявників застосовується ще одна умова: вони мають надавати житло мінімум на 16 днів, а в наданому приміщенні люди повинні мати достатньо місця для відпочинку, приготування їжі, особистої гігієни та доступ до питної води.