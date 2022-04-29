Кожен восьмий біженець з України знайшов роботу. Але тимчасово, хочуть повернутися додому

«Це хороше число, я цьому радий», – задоволений швидкістю працевлаштування українців генеральний директор Центру зайнятості Віктор Наймон. Більшість із них, близько 3500, працюють у Пльзенському та Середьоночеському регіонах, далі – у Південноморавському та Південночеському регіонах. Найменша кількість українців, всього чотириста, знайшли роботу в Празі.

Наразі в Чехії перебуває близько 200 тисяч дорослих біженців з України, а також близько 100 тисяч дітей. За словами Наймона, їхнє працевлаштування в Чехії цілком реальне. «Вже протягом останніх двох-трьох років у нас дуже низький рівень безробіття. Наш ринок праці пристосований до того, аби прийняти на роботу велику кількість біженців».

Українці влаштовуються на тимчасову роботу, хочуть додому

Українські біженці мають вільний доступ до чеського ринку праці, їм не потрібні агенції чи посередники. Як пропозиція відповідає попиту чеських компаній?

«Підібрати роботу складніше. Більшість вакансій, які ми реєструємо, — це низькокваліфікована робота, для чоловіків — оператор навантажувача, зварювальник, працівник технічної підтримки», — перелічує Наймон.

Освіта новоприбулих українців доволі різноманітна, але, за словами Наймона, більшість з них опиняється на низькокваліфікованих посадах. «Вони заключають договір про трудову діяльність (DPČ) або угоду про виконання робіт (DPP), як правило, на певний період. Більшість українок переконані у тому, що повернуться до України», – каже Наймон.