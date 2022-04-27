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Мовні курси для українців: Де вивчити чеську

Дарина Дзюба, Даніел Севера
Foto: Profimedia.cz

Українці можуть вивчати чеську мову кількома способами. Ілюстраційне фото.

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7:00

Команда «Українських новин» пропонує добірку мовних курсів для вивчення чеської мови.

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Мовні курси для дітей

На початку квітня чеське Міністерство освіти оголосило набір на «Мовні курси для дітей іноземців, які мігрують з України 2022». Курс має допомогти інтенсивному вивченню мови дітям віком від 14 до 18 років. Основною метою буде підвищення рівня володіння чеською та запобігання тому, аби українські учні передчасно не залишали школи через недостатнє знання мови.

Заявку на курс слід подати онлайн не пізніше 31 травня 2022 року. Додаткову інформацію можна знайти на веб-сайті чеського Міністерства освіти, молоді спорту (MŠMT): https://sdv.msmt.cz/mladez/jazykove-kurzy

Мовні курси для дорослих

Іноземці можуть вивчати чеську мову кількома способами – в рамках спеціальних університетських програм, у мовних школах, на індивідуальних курсах чи онлайн.

Курси чеської мови по всій країні пропонують, наприклад, такі освітні заклади:

Більше інформації про ціни та доступні місця можна знайти на сторінках установ.

Чеська в телефоні та самонавчання

Дуже популярним інструментом для вивчення іноземних мов є додаток «Duolingo»(https://uk.duolingo.com/), яким можна користуватися на своєму мобільному телефоні або комп’ютері. Додаток безкоштовний, але є і платна версія. Ви також можете практикувати чеську онлайн у додатку «Včelka» (https://www.vcelka.cz/cestina-pro-cizince), який створено у співпраці з Інститутом мовної та професійної підготовки Карлового університету.

Відеокурс від освітньої платформи «Seduo» (https://www.seduo.cz/stranka/pro-ukrajince) допоможе у спілкування в повсякденних ситуаціях. Курс містить 12 безкоштовних онлайн-відеоуроків.

Більше порад щодо самостійного вивчення чеської мови ТУТ.

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