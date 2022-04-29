Дитсадків для українців все ще не вистачає. Держава зволікає, а в містах нервують

1 вересня в Брно буде 555 українських дітей, для яких у дитсадку не буде вільних місць, на відміну від чеських дітей такого ж віку. Про це свідчать дані Міністерства освіти, які проаналізувала компанія «PAQ Research». Це станеться за умови, якщо кількість місць в закладах дошкільної освіти не вдасться істотно збільшити.

І це те, що в Брно намагаються зробити. У місті вже мають досвід з попередніми проєктами, які займалися будуванням так званих модульних дитсадків. Один з таких відкрили в Жебетині з вересня минулого року. Для відкриття такого закладу знадобився лише рік.

«Ми обрали локації для будівництва п’яти модульних дитсадків на 500 місць. Якщо ми розпочнемо реалізацію цього проєкту зараз, то насилу встигнемо до вересня», – каже заступник міської головині з питань освіти Петро Гладік.

Проте керівництво міста Брно очікувало, що уряд оголосить програму субсидій на реконструкцію чи будівництво нових навчальних закладів. Проте минулого тижня Міністерство регіонального розвитку оголосило лише про виділення коштів на розміщення. Муніципалітети та регіони можуть використати ці гроші на оплату ремонту своїх приміщень. Однак йдеться лише про житлові приміщення, не освітні заклади. В міністерстві на таку програму не розраховують й у майбутньому.

«Йдеться про інвестиції в розмірі близько 300 мільйонів крон. Ми здатні реалізувати це за надзвичайно короткий термін, але лише за певної фінансової участі держави», – додає Гладік.

Набагато гірша нині ситуація в столиці, де на початку наступного навчального року в дитячих садках не вистачатиме 2371 місця. Їх бракуватиме і у місті Пльзень. Проте проблеми з доступністю місць мають в 30 відсотках муніципалітетів. Трохи краща ситуація в початкових школах. Однак проблеми знову виникають в Празі та її околицях. Наприклад, місто Млада Болеслав, збирається побудувати для українських біженців нову школу.

«Ми шукаємо доступні комерційні приміщення. Ми також розглядаємо шляхи отримати додаткові субсидії для адаптації таких приміщень», – каже міський голова міста Млада Болеслав Даніел Марек. Але кількість місць у початкових школах міста обмежена. «В п'ятницю я зустрінуся з представниками Міністерства освіти, тому що нам потрібно швидко та без зволікань побудувати нову школу, на це піде від 600 до 800 мільйонів крон. Без допомоги держави нам не обійтися», – додає він.

«Щоб мотивувати міста та муніципалітети, було б добре, аби держава могла створити програму субсидії, яка дасть змогу дуже швидко забезпечити місця в дитячих садках», – каже заступник міського голови міста Пардубіце Якуб Рихтецький. І тут з приїздом дітей з України в дитсадках є проблеми з місцями.

Субсидії? Побачимо

В той час як Міністерство регіонального розвитку вже оголосило про субсидії на збільшення місць, Міносвіти все ще розглядає можливість підтримки розширення цих навчальних закладів.

«Наразі ми розглядаємо різні варіанти та з’ясовуємо ситуацію в цьому регіоні», – каже речниця Міністерства освіти Анета Леднова.

Стратегія, яку уряд затвердив 13 квітня, передбачає надання субсидій на будівництво нових шкіл, у тому числі модульних. Відбутися це має вже зовсім скоро – з березня по серпень.

«Водночас необхідно підготувати ефективну інвестиційну підтримку для створення нових навчальних приміщень (обсяг і спосіб підтримки залежатимуть від кількості іноземців у Чехії – швидка реконструкція приміщень, які, навіть тимчасово, використовуватимуться для навчання, будівництво модульних приміщень тощо), – йдеться в матеріалі.

Ліберець: Про догляд за дітьми дбають також окремі компанії

Проте не всі громадські установи зможуть владнати ці питання самотужки. Створенням спеціальних дитячих груп для дітей українських біженців займатимуться також окремі компанії. На це розраховують у місті Ліберець, де в садочках має бути більше місць для українських дошкільнят.

«Наші садочки заповнені на 100 відсотків, у нас немає вільних місць. Ми сподіваємося на створення нових дитячих колективів, якими займатимуться окремі підприємства. Якщо компанії наймають на роботу більшу кількість українських мам, ми вважаємо, що їхня соціальна роль — підготувати для них відповідні дитячі групи», — пояснює заступник міського голови з питань освіти Іван Лангр.

В Ліберці розраховують на створення дошкільних групи у початкових школах. Але це залежатиме від їхньої заповненості після запису. Проте крім нестачі коштів на створення абсолютно нових шкільних приміщень виникають й певні труднощі на урядовому рівні.

«В законі «Лекс Україна» чітко передбачена можливість збільшення наявних місць, але це питання треба вирішувати через будівельні компанії та так звану гігієнічну станцію», – пояснює Лангр.