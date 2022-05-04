Шукаєте стоматолога? Лікарів вистачає, однак урядовці повинні залучати їх до роботи

Одним із індикаторів незадоволеності громадян стоматологічним обслуговуванням стали форуми в інтернеті. «Я не можу знайти стоматолога. Вони доступні або десь дуже далеко, або в Празі. А для мене це нереально. Якщо хтось знає лікаря неподалік міст Лоуни, Кладно, Слани, Кралупи, я була б рада», – йдеться в одному з повідомлень.

Останнім часом це питання стало предметом політичних дебатів і часто зводилося до твердження, що в країні просто «не вистачає стоматологів». Однак дані Чеської палати стоматологів свідчать про протилежне.

Якщо в 2009 році на 10,5 мільйона чехів припадало 7377 стоматологів, то минулого року на 10,7 мільйона жителів припадало 8607 стоматологів.

«Ми почали набирати більше студентів, а також важливо, що університетам вдалося переломити негативну демографічну тенденцію, коли більшість лікарів були передпенсійного віку», – пояснює завідувач стоматологічної клініки Загальної клінічної лікарні в Празі Рене Фолтан.

«Твердження про те, що стоматологів бракує, не означає, що в чеських університетах мало випускників. Це проблема розподілу», – додає він. Фолтан також окреслив ряд факторів, які впливають на пошук стоматолога в кожній області.

На межі зацікавленості

Перерахунок населення окремих регіонів на кількість місцевих стоматологів свідчить про те, що перевантаженими є Середньочеський, Карловарський та Устецький краї. У першому з них на одного лікаря припадає понад 2 тисячі осіб, в інших – близько 1700. Проте варто зазначити, що такий перерахунок не відображає точну кількість місць – наприклад, лікарі можуть мати різну зайнятість, до того ж обслуговування не в усіх лікарів покривають страхові компанії. Тож йдеться скоріше про приблизний опис реальної ситуації.

«Ми спеціалізуємося на стоматологічній хірургії для інших лікарів, але, наскільки нам відомо від колег, пацієнти дуже зацікавлені в стоматологах. Зокрема, це пацієнти, які не були на огляді протягом п’яти-семи років, не мають свого лікаря, а потім їм важко когось знайти», – описує голова Бероунської обласної палати стоматологів Вацлав Крута.

За його словами, під час розгляду доступності стоматологів варто враховувати і їхню зайнятість.

«У Празі багато стоматологів, тут їх вистачає. У нашому регіоні є трохи проблема з тим, що є лікарі, які приймають по 20-30 пацієнтів на день, а інші – 5 чи 10. Це також впливає на ситуацію», – додає він.

Проте, за словами Вацлава Крути, проблема має набагато глибше коріння, і йдеться зовсім не про дефіцит стоматологів. Водночас труднощі виникають в районах або містах – витрачати багато часу на дорогу до стоматолога в деяких з них стало нормою.

Все починається в університеті

За словами Рене Фолтана, труднощі виникають ще до вивчення стоматології в університеті. Дані з медичних факультетів свідчать про те, що нестача стоматологів виникає передусім там, де на стоматологію вступає мало студентів.

«Якщо, наприклад, взяти трьох студентів з Тахова, то хоча б один з них повернеться туди після навчання. У таких районах, як Тахів, Лоуни, Єсенік мешкає мало людей. Але за останні десять років ми взяли 311 студентів з Праги і 5 з Тахова», – розповідає лікар.

«Виявляється, що проблема в іншому, і на це вказують як соціологи, так і педагоги. У деяких соціально слабких регіонах рівень загальноосвітніх шкіл дуже низький, школи не є конкурентоздібними і не можуть випускати достатню кількість студентів, які б могли скласти вступні іспити. Навіть через це стоматологів в цих регіонах завжди буде мало. Водночас не можна вимагати, щоб той, хто народився в Празі і вчився тут, пішов працювати, наприклад, до Броумова. Йдеться про соціальні та родинні зв’язки», – каже стоматолог.

Проблема, за словами завідувача, пов’язана також із соціально-побутовим фоном. «Якщо покращити якість життя в областях, то люди з радістю повертатимуться туди», – додає він.

Без страхування

Третім вирішальним фактором є гроші. Як раніше заявив президент Чеської палати стоматологів Роман Чмуцлер, близько тисячі стоматологів не мають договору зі страховими компаніями, тому клієнти змушені оплачувати процедури самостійно. Незважаючи на те, що вартість послуг минулого року зросла, стоматологи попереджають, що цих коштів недостатньо, і вони не покривають обслуговування.

У таких регіонах, як Пльзень, Середньочеський чи Південноморавський край, стоматологи, які мають угоди зі страховими компаніями, дуже завантажені. Про це свідчить і нещодавне дослідження медичної страхової компанії Міністерства внутрішніх справ.

«З’являється дедалі більше населених пунктів, де контрактні стоматологи старші 65 років становлять понад п’ятдесят відсотків. Найбільше таких населених пунктів є в Середньочеському регіоні, наприклад, у Мніхово Градіштє, Горжовіцах, Подєбрадах чи Добржіші», – розповіла речниця Яна Шіллерова.

Міністерство охорони здоров'я та страхові компанії обіцяють покращити ситуацію, наприклад, з початком регулярних щомісячних виплат за кожного зареєстрованого застрахованого. «У рамках цієї виплати стоматолог отримуватиме надбавку за кожного пацієнта, якого він реєструє, до того ж не обов'язково, щоб цей пацієнт завітав до приймальні протягом даного року», – сказала виданню Seznam Zprávy речниця «VZP» Вікторія Плівова.

За її словами, страхова компанія також готує оновлення бонусних програм для стоматологів. Вони включають різні механізми для регіонів, де доступність стоматологічного обслуговування знаходиться під загрозою.

Тим часом міста намагаються залучити нових спеціалістів старим шляхом – з більшим чи меншим успіхом вони пропонують гроші на облаштування кабінетів чи приміщень. Наприклад, у Зноймо, з середини травня пропонують до мільйона крон в рамках програми субсидій.

«Згідно з даними Інституту медичної інформації та статистики, у Зноймському районі на 100 тисяч населення припадає 71,8 стоматологічних кабінетів. Крім того, тут є лікарі пенсійного або передпенсійного віку, тому в майбутньому ситуація може погіршитися. Ми переконані, що така фінансова мотивація допоможе та приверне увагу нових лікарів у Зноймо», – сказала речниця Соня Бистржіцка.