Як знайти житло в Чехії?

Як знайти житло, скільки воно коштує? Шукати житло самостійно або звернутися до агентства нерухомості? На що звернути увагу при укладенні договору про оренду або купівлю-продаж нерухомості?

Вартість оренди в Чехії

Вартість оренди відрізняється залежно від місця розташування нерухомості. А також від стану житла та його оснащення.

Порівняно із середньою ціною на всій території Чехії в Празі ціни на квартири найвищі. Середня ціна за квадратний метр тут становить близько 332 крон/м2. Це означає, що оренда двокімнатної квартири площею від 40 до 60 м2 коштуватиме від 13 до 20 тисяч крон.

В окремих регіонах Чехії діапазон цін на оренду квартири нижчий, ніж в Празі. В середньому квадратний метр квартири в регіонах пропонують за 250 крон/м2. Так, оренда двокімнатної квартири площею від 40 до 60 м2 коштуватиме від 10 до 15 тисяч крон.

Однак ціна оренди не означає остаточну вартість житла. До орендної плати необхідно додати витрати за електроенергію та послуги у будинку. Їхню кількість не можна розрахувати з точністю. Однак йдеться про тисячі крон; кінцева вартість залежить від кількості мешканців та індивідуального споживання енергії.

Купівля квартири в Чехії

Як і в разі оренди, ціни на продаж нерухомості істотно різняться. Середня ціна в столиці становить близько 120 тисяч крон за квадратний метр. Старіша двокімнатна квартира в Празі може коштувати від 4,8 мільйона до 7,2 мільйона крон.

Вартість нових квартир у Празі становить в середньому 150 тисяч крон за квадратний метр. Тож за подібну за площею нову квартиру доведеться віддати на два-три мільйони більше.

Проте в областях Чехії ціни на квартири можуть бути значно нижчими. Старішу двокімнатну квартиру можна придбати від 3 мільйонів до 5 мільйонів крон. Середня ціна квадратного метра в цій категорії становить приблизно 75 тисяч крон за квадратний метр.

Де знайти житло: портали і агенства нерухомості

Знайти житло можна на порталах нерухомості, де його пропонують як конкретні власники, так і агенції, які намагаються бути посередниками під час оренди чи продажу нерухомості.

Перегляньте деякі веб-сайти, які пропонують оренду та продаж житла:

Якщо охочий купує майно за допомогою рієлтора, він має враховувати комісію, яку той стягує після укладання угоди. Середня вартість комісії за продаж будинку або квартири коливається від 3 до 6 відсотків без ПДВ від ціни продажу нерухомості, за оренду зазвичай стягується місячна орендна плата.

До найбільших агентств нерухомості в Чехії належать:

RE/MAX

M&M reality

Maxima Reality

Sting

Bidli

Next Reality

На що звернути увагу під час укладення договору про оренду або купівлю-продаж нерухомості?

Оренда

«У рамках вибору найкращого претендента власники орендованого майна зазвичай хочуть підтвердження стабільності його доходів, заощаджень, законності проживання, працевлаштування та строки оренди нерухомості», – розповідає рієлторка компанії «RE/MAX G8» Тереза ​​Врзакова.

За її словами, перед остаточним підписанням договору про оренду доцільно перевірити стан всіх речей та техніки у квартирі. Орендодавець може вимагати підписання так званого акту про передання житла, в якому новий орендар підписом підтверджує, що під час передавання майна нічого не було пошкоджено.

Купівля

У разі придбання нерухомості варто мати підтвердження про те, чи відповідає охочий умовам отримання іпотеки в Чехії.