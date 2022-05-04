Українці мають вивчати чеську. Проте курси дорогі, а місць недостатньо

Аби отримати роботу в Чехії, біженцям з України потрібно відповідати основним вимогам роботодавців. Головна з них: вони повинні хоч трохи володіти чеською. З вирішенням цього питання українцям, які перебувають під тимчасовим захистом, допоможе Центр зайнятості.

Держава може порекомендувати біженцям роботу та перекваліфікацію за професіями, які їх цікавлять. А також із записом на курси чеської мови, у тому числі з їхнім фінансуванням. Але це може зайняти деякий час. Інколи платити за курси доводиться самим роботодавцям.

Більшість біженців з України залишають курси після кількох тижнів інтенсивного навчання. Там вони вивчають, як зробити замовлення в ресторані або купити щось в магазині.

«На першому уроці вони вчать цифри, назви їжі та напоїв чеською. Мову викладають за допомогою граматичних категорій, а про четвертий відмінок і все, що з ним пов’язано, розповідають вже на самому початку», – каже виконавчий директор мовної школи «Czech Language Training» Мирослав Кашпарек. Школа спеціалізується на викладанні чеської мови для іноземців.

Надлишковий попит нині становить понад 100 відсотків Виконавчий директор мовної школи «Czech Language Training» Мирослав Кашпарек

Чоловіки відвідують курси досить рідко, найчастіше йдеться про дітей шкільного віку. Переважну більшість тих, хто зацікавлений у вивченні мови, складають жінки у віці від двадцяти до сорока років. Багато з них мають дітей, тож їм потрібен хтось, хто б за ними доглядав.

«У деяких випадках вони можуть скористатися послугами догляду за дітьми або інших членів сім’ї, які цього потребують», – каже Катержіна Беранкова, речниця Центру зайнятості Чеської Республіки.

Право на фінансування занять з чеської мови мають і працевлаштовані українці. «Центр зайнятості може допомогти з фінансуванням курсів чеської мови, навіть якщо громадянин України вже працює. Подати заявку на допомогу має його роботодавець», – додає речниця.

Також служба зайнятості може надати роботодавцям фінансову допомогу для підвищення професійних знань і навичок як нинішніх, так і майбутніх працівників.

Платні курси

Місця на курсах чеської мови заповнюються дуже швидко, до того ж більшість людей тут навчаються у великих групах. Однак деяким відвідувачам потрібен індивідуальний підхід. Ціна платних курсів чеської мови для іноземців може коливатися від 120 до 700 крон за годину, що не кожному по кишені.

Ціна залежить не лише від тривалості курсу, а й від того, чи проходить курс онлайн чи очно. Зокрема від того, чи йдеться про індивідуальні чи групові заняття. Залежно від цього вартість курсів може відрізнятися до кількох сотень крон за урок.

Проте найбільшою проблемою є не дефіцит вчителів, а нестача коштів та місць в окремих школах. Хоча, за словами Кашпарека, й існує можливість онлайн-навчання, в такому форматі зацікавлений лише кожен десятий українець.