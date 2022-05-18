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ZprávyУкраїнські новиниПонад 50 тисяч біженців з України знайшли роботу в Чехії

Понад 50 тисяч біженців з України знайшли роботу в Чехії

Дарина Дзюба
Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Українці біля будівлі Центру зайнятості. Ілюстраційне фото.

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7:00

Більшість вільних вакансій в Чехії, які пропонують у Центрі зайнятості, призначені для людей з низькою кваліфікацією.

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Роботу в Чехії знайшли понад 50 тисяч біженців з України. Про їхнє працевлаштування службу зайнятості повідомили роботодавці. Зокрема, ці люди зайняли посади, які тривалий час були вільними. Про це розповіли у Міністерстві праці. За словами представників, близько 29 відсотків працевлаштованих зазначили, що мають підтвердження про закінчену вищу освіту. Ще 23 відсотки мають атестат середньої школи, а 17 відсотків – свідоцтво про професійну підготовку. Решта, тобто менше третини працевлаштованих, мають базову середню освіту.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Наразі Міністерство внутрішніх справ видало біженцям 345 200 віз тимчасового захисту. Майже дві п’ятих з них отримали діти. Жінки становлять 73 відсотки дорослих біженців. З візою тимчасового захисту українці можуть безперешкодно влаштуватися на роботу в Чехії, дозвіл їм не потрібен.

«Українські біженці найчастіше займають посади на виробництві, будівництві, у сфері послуг або, наприклад, транспорту. Переважно йдеться про довгострокову роботу», – зазначають у Мінпраці. Більшість новоприбулих працюють у Пльзеньскому, Середньочеському та Південноморавському регіонах. Ще 7800 осіб перебувають на обліку в службі зайнятості як претенденти на роботу.

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