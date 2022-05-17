Чехія скасовує медогляд для школярів з України

Про запровадження обов'язкових медичних оглядів для українських дітей перед вступом до школи чеський уряд наголошував у своїй стратегії щодо подолання міграційної кризи. Пізніше міністр охорони здоров’я Властіміл Валек підтвердив цей крок журналістам видання Seznam Zprávy.

Однак за кілька тижнів кабінет змінив свою думку – за словами міністра, загальні медогляди перед зарахуванням до школи більше не будуть потрібні. Мовляв, біженці не становлять жодної загрози.

«ВООЗ не рекомендує проводити загальний медичний огляд, це зайве. Щодо цього існує багато міфів. Але рівень імунізації в Україні становить близько 80 відсотків, що відповідає рівню вакцинації в Австрії. Це десь посередині за рівнем імунізації в країнах ЄС. Крім того, до нас тікають жінки та діти з великих міст, де рівень вакцинації значно вищий, ніж у селах», – зазначив міністр Валек.

Водночас такі обстеження створили б додаткове навантаження на педіатрів, яких вже довго не вистачає, і саме прибуття українських біженців означає для них більше роботи.

До Чехії з України втекли 350 тисяч осіб, з них 120 тисяч дітей – лише за два місяці приїхало більше дітей, ніж за цілий рік народилося в країні.

«Що стосується медоглядів, то йдеться скоріше про те, щоб діти поступово залучалися до системи. Ми говоримо про те, як організувати все в електронному вигляді та як зробити цей процес максимально простішим. Так, аби документація була в хмарі (онлайн-сховище – ред) у Міністерстві охорони здоров’я, і практикуючі лікарі могли знайти цю інформацію в будь-який час», – розповів Властіміл Валек, додавши, що подібні спільні сховища з медичною інформацією в майбутньому можуть запрацювати і для чехів.

Допомога від колег

За словами міністра охорони здоров’я, нинішня система догляду за дітьми з України, яка базується на так званих UA пунктах та допомозі педіатрів, наразі працює. Проте, якщо навантаження зросте, лікарям зможуть допомагати й інші фахівці в цій галузі.

Приймати хворих можуть, наприклад, дитячі онкологи, які є спеціалістами з педіатрії, однак згідно з регламентом, наразі вони не можуть виконувати цю роботу. «Таких лікарів тисячі», – розповів міністр Валек телеканалу CNN Prima News у неділю.

Однак відкритим залишається питання, як лікарні, в яких працюють ці медичні працівники, відреагують на такий намір. Представники лікарень, до яких раніше зверталися журналісти видання Seznam Zprávy, поставилися до нього досить негативно.