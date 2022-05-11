Hlavní obsah

Ненависть – це питання часу, – експертка про біженців

Войтєх Гаврінєв, Дарина Дзюба

Як знайти житло в Чехії?

Кароліна Штукова, Дарина Дзюба

Найкращі велодоріжки в Чехії, які до снаги навіть дітям

Дарина Дзюба, Деніса Хрньоупкова
ZprávyУкраїнські новиниЕпідемія коронавірусу в Чехії йде на спад

Епідемія коронавірусу в Чехії йде на спад

Наталія Драган
Foto: Shutterstock/diy13, Shutterstock.com

Ілюстраційне фото.

Reklama

7:00

Починаючи з минулого тижня, тести на COVID-19 вже не безкоштовні. Медичні страхові компанії заплатять за них, тільки якщо їх призначить лікар.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

На вихідних у Чехії було зафіксовано лише 126 нових випадків COVID-19, що є найменшим показником проти минулого літа. Нині епідемія втихла, але лікарі побоюються говорити про те, що вона скінчилася.

Невеликій кількості нових інфікованих сприяє не тільки тепла погода, але й те, що люди менше тестуються на коронавірус. Минулого четверга медичні страхові компанії припинили оплачувати тести, за винятком тих, які призначені лікарем.

Нині за тиждень фіксують приблизно шість тисяч випадків, рік тому їх були десятки тисяч. В лікарнях залишається понад триста пацієнтів, що проти минулого року дуже мало.

За минулий тиждень в Чехії на сто тисяч жителів було зареєстровано 59 інфікованих. Майже 6,9 мільйони людей завершили вакцинацію проти COVID-19, з яких бустерну дозу отримали 4,17 мільйони.

Медичні маски або респіратори в Чехії вже не носять, а з 5 травня вони не обов’язкові й в лікарнях.

Sdílejte článek

Související články

Коли українці виселилися, або полегшення з краплею сорому

Житло як розкіш? Орендна плата зростає по всій Чехії

Гурт «U2» зіграв у київському метро. Відео

Організація «Людина в біді» зібрала для України 1,7 мільярда крон

Související témata:
Українські новини
Здоров'я

Наступні новини