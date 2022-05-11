Епідемія коронавірусу в Чехії йде на спад

На вихідних у Чехії було зафіксовано лише 126 нових випадків COVID-19, що є найменшим показником проти минулого літа. Нині епідемія втихла, але лікарі побоюються говорити про те, що вона скінчилася.

Невеликій кількості нових інфікованих сприяє не тільки тепла погода, але й те, що люди менше тестуються на коронавірус. Минулого четверга медичні страхові компанії припинили оплачувати тести, за винятком тих, які призначені лікарем.

Нині за тиждень фіксують приблизно шість тисяч випадків, рік тому їх були десятки тисяч. В лікарнях залишається понад триста пацієнтів, що проти минулого року дуже мало.

За минулий тиждень в Чехії на сто тисяч жителів було зареєстровано 59 інфікованих. Майже 6,9 мільйони людей завершили вакцинацію проти COVID-19, з яких бустерну дозу отримали 4,17 мільйони.