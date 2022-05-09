Організація «Людина в біді» зібрала для України 1,7 мільярда крон

Організація «Людина в біді» в рамках благодійного збору «SOS Україна» зібрала понад 1,7 мільярда крон; людям, постраждалим від війни, надала допомогу в розмірі 428 мільйонів крон. Українців її працівники забезпечили питною водою, продуктами харчування, гігієнічними засобами та фінансовою допомогою, на заході країни обладнали інші колективні центри для біженців. У Чехії «Людина в біді» керує консультаційними та допоміжними центрами для біженців. На підтримку інших неприбуткових організацій, які допомагають українцям, а також продовольчих банків, вона виділила 44 мільйони крон.

«З Чеської Республіки в понеділок (минулого понеділка – ред) було відправлено чотирнадцять поїздів із гуманітарною допомогою, і ми продовжуємо розвозити її вантажівками в постраждалі райони. Нині понад 150 співробітників «Людина в біді» допомагають в Україні», – розповів інформагентству «ČTK» медійний координатор організації Мілан Вотипка.

Цього місяця працівники «Людина в біді» забезпечили водою приблизно 18 500 мешканців Донецької і Луганської областей, а також Запоріжжя, які внаслідок обстрілів залишилися без питної води. Також вони роздали 13 тисяч бочок для води. За минулий тиждень до Донецької області було привезено десять тон їжі. На заході України майже шість тисяч людей були забезпечені готівкою. «За останні два тижні ми роздали 74 долари (приблизно 1730 крон) на людину 5908 українцям. Ця сума виплачується один раз на місяць протягом трьох місяців. У минулих воєнних конфліктах розподіл грошей конкретним людям і сім’ям спрацював добре», – сказав Вотипка. Такий спосіб надає людям можливість зрозуміти, на що краще витратити гроші.