Рецепт пошуку роботи для українських фахівців: зібрати їх в одному місці

З початку російського вторгнення в Україну до Чехії приїхали понад 200 тисяч дорослих, які наразі шукають роботу. Однак людям із професійною спрямованістю працевлаштуватись значно важче. Зорієнтуватися на ринку праці в чужій країні може бути складно. Саме таким людям має допомогти низка заходів «MeetUP», де чеські професіонали матимуть змогу зустрітися зі своїми українськими колегами.

«Багато говорять про те, що нам не вдасться використати таланти, які сюди приїхали. Ми бачимо, що ці люди дуже розсіяні, і не знають один одного. Тому ми вирішили спробувати зв’язати їх між собою та з місцевими фахівцями з різних галузей», – пояснює принцип заходу його організатор та співзасновник коворкінг-центру «Opero» Павел Пршікрил.

Перша з трьох зустрічей буде присвячена працівникам в галузі маркетингу, креативної комунікації, графіки та інших творчих сфер і відбудеться в п’ятницю о 17 годині в офісі компанії «Opero» в Старому місті в Празі. Зареєструватися можна за цим посиланням.

Зустріч фахівців

За словами організатора, йдеться не про ярмарок вакансій, а скоріше про зустріч людей з однієї галузі. «Результати різних опитувань показали, що найпростіший спосіб — це зібрати цих людей в ​​одному місці і дати їм свободу. Мета не в тому, аби вони знайшли там роботу, а скоріше в їхній зустрічі, результатом може бути якась співпраця, новий бізнес чи навіть працевлаштування», – пояснює Пршікрил. Окрім роботи, зустріч також дає можливість познайомитися з новими людьми та знайти нові контакти.

Наразі заплановано три зустрічі. Перша призначена для фахівців з маркетингу, потім відбудеться зустріч для програмістів, розробників та ІТ-спеціалістів, останньою буде зустріч викладачів. На кожній з них будуть присутні і чеські експерти з різних галузей.

«Перший захід відбудеться у співпраці з Асоціацією комунікаційних агентств та платформою #HolkyzMarketingu (укр. Дівчата з маркетингу), яка є величезною професійною спільнотою жінок, і це дуже доречно, враховуючи, що переважна більшість новоприбулих – жінки», – каже Пршікрил. На захід із собою можна взяти і дітей.

Наступний захід, за його словами, буде організовано у співпраці з некомерційною ІТ-організацією «Czechitas», фірмою «Seznam» та іншими приватними компаніями. Остання зустріч фахівців з галузі освіти передбачає присутність людей з Міністерства освіти, недержавних неприбуткових організацій, директорів шкіл або представників мерії.

Тож як це буде?

«Спочатку відбудеться презентація галузі з чеської сторони та водночас з української сторони. Після цього це працюватиме за принципом нетворкінгу, де ми виступатимемо посередником, наша мета – щоб люди познайомилися, обмінялися візитівками, тому хто захоче, ми надішлемо контакти, і в результаті це має допомогти їм просунутися далі», – описує організатор.