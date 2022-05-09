«Росія не є агресором». Скандальні висловлювання чеських вчителів

Дотепер це була лише цифра. Чотири скарги на вчителів, які схвалювали або підтримували російське вторгнення в Україну. Деталі Чеська шкільна інспекція не коментувала. Нині видання Seznam Zprávy з’ясувало подробиці.

Перша скарга надійшла з Пардубіцького регіону, конкретніше з середньої промислової школи хімії міста Пардубіце. Нарікання звучали на адресу вчителів суспільствознавства та чеської мови. «Йшлося про скарги зі сторони батьків або інших дорослих осіб», – розповів заступник шкільного інспектора Ондржей Андрис, зазначивши, що вони знають авторів заяви, але школа отримала скаргу анонімно.

За ініціативи інспекції школа розпочала розслідування. За словами директора промислової школи Яна Птачка, виявилося, що на початку квітня на очах в учнів відбувся «трохи невдалий обмін думками» між вчителем та істориком з пардубіцького університету. Це сталося під час дискусії після показу фільму про незалежний російський телеканал «Дождь» та їхні претензії до режиму Путіна.

Дебати виданню Seznam Zprávy описав Збинєк Видра з Інституту історії філософського факультету.

Після перегляду фільму вчителі дискутували з учнями на тему Росії. Одна зі студенток спитала щодо можливого фашизму в Україні та російський наратив про денацифікацію. «Я заявив, що в Україні немає «фашизму», і вчитель з цим не погодився», – описав Видра. «Вчитель сказав: «Я сподіваюся, що ви несерйозно» і почав говорити про полк «Азов». Згодом я уточнив свою заяву про те, що в Україні, як і в інших країнах, є неофашистські та фашистські угруповання, але Україна як держава, безумовно, не є фашистською», – сказав Видра, додавши, що викладач почав ухилятися від обговорення теми Росія-Україна. Він раптом спитав: «А що ви думаєте стосовно порушення людських прав в Чехії?» і продовжив говорити про обмеження свободи слова. Це я вже не коментував. Розмова на мить припинилася», – додав Збинєк Видра.

Однак це не закінчилося обговоренням лише свободи слова. В тексті скарги йдеться про те, що під час дискусії викладач згадав і вакцинацію проти коронавірусу. «Він, звісно, не антиваксер, але проблема полягала в тому, яким способом він пояснював, чому всі повинні вакцинуватися, а з іншого боку лунали відповіді, чому робити щеплення не слід. Тож він намагався пояснити, що людям треба думати і слідкувати за своїм здоров’ям тощо», – сказав директор школи Птачек.

Журналісти видання Seznam Zprávу також хотіли почути думку самого вчителя. Але безуспішно. Прохання поспілкуватися – за посередництва директора – він відхилив.

Школа зрештою справу закрила, заявивши, що вчитель не розповідав учням жодної дезінформації, агресію в Україні засуджує і що він хотів лише пояснити, як працювати з інформацією. «Я ознайомив вчителя з результатами дослідження. Я попередив його, що неприпустимо впливати на думки учнів, бо це суперечить демократичним цінностям», – розповів директор Птачек, додавши, що школа попросила історика Видру провести для учнів лекцію на тему Росії.

Не вдалося підтвердити

Другий випадок стався в гімназії «Zlín – Lesní čtvrť». На адресу школи надійшло одразу дві скарги. Першу інспекція отримала анонімно. За словами директора Яна Хударка, в ній йшлося про те, що певні викладачі припустилися «проросійської поведінки». Однак це не вдалося підтвердити.

Отримати інформацію щодо слідства попросили і представники регіону. «Ми не змогли підтвердити, що скарга була обґрунтована. Чеська шкільна інспекція справу закрила», – розповіла виданню Seznam Zprávy радниця Злінського регіону Зузана Фішерова.

За словами керівництва гімназії, навіть у другій скарзі не вдалося засвідчити обґрунтованість звинувачень. За словами директора школи Яна Хударека, скарга була спрямована на конкретну викладачку, яка також начебто припустилася «проросійської поведінки». За інформацією редакції Seznam Zprávy, вчительку звільнили зі школи. Школа не планує продовжувати з нею угоду. Однак подейкують, що таке рішення не пов'язане зі скаргою.

«Скарги не вплинули на рішення директора школи не продовжувати трудову угоду», – відреагував без додаткових пояснень директор гімназії.

«Росія не є агресором»

Остання скарга, яку отримала Чеська шкільна інспекція, стосується вчителя історії південночеської гімназії «Soběslav» Марка Адама, який є також заступником голови партії «Альянс національних сил». На початку квітня на демонстрації в Празі він заявив, що Росія не є агресором в Україні. «Росія намагається звільнити жертв геноциду, який тривав там вісім років», – сказав на демонстрації історик. Через такі заяви скаргу на нього подав заступник губернатора з питань освіти Південночеського регіону Павел Кліма.

Чеська шкільна інспекція наразі справу не закрила, а вчитель викладає в школі і надалі. «Директор школи чекає, поки поліція завершить розслідування. Водночас він активізував перевірку його викладацької діяльності та вжив відповідних профілактичних заходів, однак, за наявною інформацією, директор не виявив недоліків у роботі вчителя в школі», – зазначив заступник інспектора Ондржей Андрис.

Аудіозапис як доказ

Єдиним підтвердженим випадком поширення російської пропаганди, є афера, яка сталася в початковій школі «Na Dlouhém lánu». Під час уроку учні восьмого класу зробили аудіозапис, який опублікувало видання Seznam Zprávy.

Викладачка під часу уроку розповідала восьмикласникам про те, що з 2014 року українці на Донбасі систематично ліквідували російське населення. «Цих росіян вбили в районі Донецька та Луганська лише тому, що вони росіяни. І фактично їх ліквідували українські нацистські угруповання так, що вибили двері будинку, підпалили його, людям живцем зідрали шкіру, дітей вбивали тощо. І з 2014 року це відбувалося постійно», – прозвучало з вуст викладачки чеської мови.