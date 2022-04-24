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ZprávyУкраїнські новиниОсвіта в Чехії для українців: Як записатися до школи та вступити до університету

Освіта в Чехії для українців: Як записатися до школи та вступити до університету

Дарина Дзюба, Даніел Севера
Foto: Jan Mihaliček, Seznam Zprávy

Деякі початкові школи в Чехії пропонують дітям з України навчання у спеціальних українських класах.

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7:00

Вас цікавить, що потрібно українцям для вступу до школи чи університету? Розповідаємо у нашому матеріалі.

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  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Допомогу з пошуком чеської школи для дітей з України пропонує веб-сайт Shkola.cz. (https://shkola.cz/uk). На сторінках доступний перелік більше 150 освітніх закладів (початкових, середніх шкіл та університетів) по всій Чеській Республіці.

Початкова школа

Деякі початкові школи в Чехії підготували для дітей з України спеціальні українські класи, які допомагають дітям краще адаптуватися в чужій країні. Проте діти можуть відвідувати і чеські класи. Для запису необхідно пред'явити документ, який посвідчує особу дитини та одного з батьків або опікуна дитини.

Більше про те, що потрібно робити, якщо ви приїхали до Чеської Республіки з дітьми, ви можете почитати у нашому попередньому матеріалі:

Середня школа

В разі зацікавленості у навчанні в середній школі в Чехії потрібно пред'явити свідоцтво про закінчення початкової школи. Ви також можете попросити, аби вашу дитину зарахували до вищого класу, але для цього необхідно пред'явити відповідні документи з середньої школи в Україні. Подальше рішення прийматиме директор школи в Чехії.

Університет

В разі зацікавленості у вступі до університету Чехії потрібно пред'явити свідоцтво про попередню освіту:

  • Для вступу на бакалавра – свідоцтво про закінчення середньої освіти;
  • Для вступу на магістратуру – диплом бакалавра;
  • Для вступу до докторантури – диплом магістра
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