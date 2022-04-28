Онлайн-навчання та зв’язок із сім'єю. Фонд дарує українським дітям ноутбуки

Комп'ютери потрібні дітям для навчання в чеських школах або для дистанційних занять в українських школах. Це також допомагає їм підтримувати зв’язок із рідними, з якими їх розлучила війна.

Лідія та її двоє дітей втекли з Коростеня, що знаходиться приблизно за 170 кілометрів від Києва, після однієї з перших хвиль бомбардувань. Їхній шлях до Праги тривав два дні – поїздом, автобусом, а потім знову поїздом. Зараз вони живуть у квартирі-студії в районі Прага 5, яку їм запропонувала чеська пара. Лідія хоче знайти роботу кухарки. Решта її родини залишилася в Україні.

Ольга втекла з семирічною донькою з Одеської області через Молдову. Нині жінка старанно вивчає чеську мову, щоб почати працювати. Ольга – дитячий ортодонт, українка вже готується до апробаційних іспитів. Жінка також отримала запрошення на роботу в одному з чеських стоматологічних кабінетів. Її донька почала відвідувати чеську школу.

Обом сім'ям фонд «Наша дитина» допомагає забезпечити найнеобхідніше. Водночас якщо охочі надають відповідні заповнені заявки, квитанції або фотографії речей, організація виплачує їм допомогу в розмірі 5 тисяч крон. «Міграційна криза є безпрецедентною, і більшість новоприбулих – матері з дітьми. Вони часто приходять сюди з одним пакетом в руках, і їхня ситуація абсолютно неприйнятна», – каже Івана Козакова з фонду «Наша дитина».

«Наша дитина» З 1993 року фонд «Наша дитина» надає допомогу дітям, постраждалим від насильства або поганого поводження, дітям з розумовими та фізичними вадами та покинутим дітям. Окрім організації благодійних зборів та заходів, фонд надає консультації на гарячій лінії з питань правової допомоги. Він також запустив лінію з питань безпеки, яка в 2004 році стала окремою асоціацією. Благодійний фонд очолює його засновниця Зузана Баудишова.

Для того, щоб діти краще інтегрувалися до чеських шкіл або мали змогу приєднатися до онлайн-уроків в Україні та зв’язатися з родиною, яка залишилася вдома, фонд надає їм ноутбуки.

«Наразі ми видали 33 ноутбуки для дітей із сімей, яких чехи прийняли у своїх помешканнях, а також 18 ноутбуків для дітей з гуртожитку в місті Брно-Бистрці», – повідомила речниця фонду Зузана Шафаржова. Для матерів з маленькими дітьми фонд також збирає кошти на дитячі візочки і ліжечка.