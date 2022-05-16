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ZprávyУкраїнські новиниФото не брешуть. Подивіться, як за чотири місяці подорожчали продукти

Фото не брешуть. Подивіться, як за чотири місяці подорожчали продукти

Філіп Горачек
Foto: Filip Horáček, Seznam Zprávy

Крамниця «Penny» в торговельному центрі «Pečky». Ціна продуктів у січні 2022 року і 10 травня 2022 року.

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6:00

Починаючи із січня, чехи платять на десятки крон більше за окремі продукти харчування. Подорожчало практично все, за деякими винятками. Однак, на думку експертів, чергова хвиля інфляції ще вплине на асортимент на полицях.

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Продукти, на які чехи витрачають приблизно п'яту частину коштів зі свого сімейного бюджету, ростуть найшвидше за всю новітню історію. Найбільше це впливає на пенсіонерів, матерів-одиначок та сім'ї з низьким рівнем доходу. Від деяких речей людина може й відмовитися, проте від їжі обійтися неможливо.

Редакція Seznam Zprávy дослідила, як за чотири місяці змінилися ціни на окремі продукти в чеських магазинах. Деякі з них коштують лише на декілька крон більше, проте є й продукти, які подорожчали на десятки крон. Значним є стрибок цін на хлібобулочні вироби, муку або мед.

У фотогалереї ви побачите всі світлини, які показують ціни на продукти харчування в конкретних супермаркетах Чехії.

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Foto: Filip Horáček, Seznam Zprávy

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