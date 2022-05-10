Чехія готує зміни, які стосуються виплат пільг українцям

Міністерство внутрішніх справ готує суттєві зміни стосовно виплат допомоги громадянам України. Про це Віт Ракушан повідомив після переговорів із представниками чеських областей.

Губернатор Пардубіцького краю Мартін Нетолицький виступив із пропозицією уніфікувати розмір пільг. «Я попросив міністра запропонувати переговори щодо уніфікації розміру пільг в окремих європейських країнах, яких це стосується. У нашій країні біженці отримують п’ять тисяч крон на людину, в Угорщині – 75 євро (менше 1900 крон). Варто було б також розглянути їхню градацію за віком», – розповів він виданню Seznam Zprávy.

Міністр Віт Ракушан також окреслив можливість того, що виплату першої фінансової допомоги можуть замінити на пільги в натуральному вигляді, коли біженці отримуватимуть необхідні продукти харчування.

«Ми нічого не вигадуємо просто так. Є чіткі правила. Наприклад, треба зважати і на те, коли проходитиме зарахування дітей до шкіл і таке інше», – зазначив він.

Стратегія враховуватиме також гостру проблему останніх днів – прибуття великої кількості українських ромів. «Якщо спочатку приїздили мами з двома дітьми та однією торбинкою, то зараз сюди приїжджають люди, які насправді не тікають від війни», – сказав міністр внутрішніх справ.