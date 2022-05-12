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ZprávyУкраїнські новиниУ Празі встановлять намети для українців. Ситуація критична, – каже мер

У Празі встановлять намети для українців. Ситуація критична, – каже мер

Петр Швігел, Ярослав Гавенда, Дарина Дзюба
Foto: Josef Czyž

У Празі почали будувати наметове містечко для біженців з України, які сплять на вокзалі. Ілюстраційне фото.

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6:00

У Празі розпочали будівництво наметів зі зручностями для тимчасового розміщення 150 осіб. За словами мера столиці, у місті вже немає житлових приміщень для біженців з України.

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Керівництво столиці хоче якнайшвидше перемістити біженців, які ночують на території головного залізничного вокзалу Праги, до тимчасового наметового містечка. Про це заявили міністр внутрішніх справ Віт Ракушан та міський голова Праги Зденек Гржіб.

«Ситуацію, яка склалася на головному вокзалі, ми вирішуємо у співпраці з мером Зденеком Гржібом – сьогодні (середа – ред) будуть встановлені намети на 150 місць з усіма зручностями, щоб людям не доводилося ночувати в коридорах», – сказав міністр Віт Ракушан.

Про те, що ситуація серйозна, заявив і сам міський голова. За його словами, у Празі більше немає вільного житла, і тому вони розглядають можливість будівництва наметового містечка. «Мені шкода, бо я ще раніше попереджав уряд Петра Фіали. Це мав бути крайній варіант», – написав Зденек Гржіб на своїй сторінці у Твіттері. Він вважає, що, незважаючи на всі зусилля, умови на центральному вокзалі виходять за межі гідних.

За словами міністра внутрішніх справ, керівництвом наметового містечка займатиметься  Управління у справах біженців у співпраці з муніципалітетом та некомерційним сектором з питань ромів.

«Також ведуться переговори щодо їхнього розміщення в цегловому будинку. Лише зазначу, що це не житло для постійного проживання, а просто вихід із ситуації, щоб людям не доводилося лежати в коридорах на вокзалі. Йдеться переважно про новоприбулих, яких угорська система перевіряє, чи немає в них громадянства іншої держави ЄС», – додав міністр внутрішніх справ.

Речник Управління у справах біженців Ян Пірох розповів виданню Seznam Zprávy, що наразі ведуться інтенсивні переговори.

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