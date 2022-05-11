В Чехії підвищать прожитковий мінімум, це торкнеться і українців

Прожитковий мінімум, від якого в Чехії залежить, наприклад, розмір пільг на дитину або інші соціальні виплати, з першого липня знову збільшиться. Про це повідомив міністр праці та соціальної політики Мар’ян Юречка. Востаннє його підвищували 1 квітня – на десять відсотків.

Нововведення має торкнутися і біженців з України. Після п’яти місяців виплат гуманітарної допомоги в розмірі 5 тисяч крон на людину, на українців розповсюджуватиметься чеська система соціальних виплат, якщо в них не буде власного доходу.

На скільки цього разу збільшиться прожитковий мінімум, наразі невідомо. «Це може бути близько п'яти відсотків. Ми зробимо точний розрахунок. Будемо стежити за розвитком подій. Також ми готуємо підвищення розміру пільг, пов’язаних з виплатою житлових субсидій. Так, аби ми могли реагувати на зростання цін, передусім на газ», — розповів міністр, додаючи, що коли уряд все прорахує, загальна сума підтримки сімей та всіх, хто цього потребує, складе 85 мільярдів крон.