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ZprávyУкраїнські новиниНайближчими тижнями температура повітря знизиться, дощитиме ще більше

Найближчими тижнями температура повітря знизиться, дощитиме ще більше

Наталія Драган
Foto: Getty Images

Ілюстраційне фото.

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18:00

Після спекотної погоди останніми днями температура повітря в Чехії в найближчі тижні опуститься до рівня норми, вдень буде трохи вище 20 градусів. Також закінчується посушливий період.

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Згідно з прогнозом погоди на найближчі тижні, який регулярно публікує Чеське гідрометеорологічне управління, повернеться погода, характерна для періоду перед початком літа.

Якщо останніми днями в Чехії спостерігалися досить літні температури, тобто вищі, ніж у першій половині травня, зараз погода повернеться до норми. «Очікується, що найнижча температура вночі становитиме близько 10 градусів, найвища вдень – трохи вище 20 градусів», – повідомили метеорологи.

Якщо на вихідних ви плануєте проведення якогось заходу на вулиці, то знайте, що на вас чекає температура вище середньої із сильним дощем. Однак наприкінці тижня температура знову підніметься до 30 градусів.

«Після досить посушливого періоду, який на нашій території переважає з кінця квітня, наступного тижня випаде трохи більше опадів», – зазначили метеорологи.

Наступного тижня температура знизиться до 20 градусів, що є «нормальним» показником травня, і протримається до середини червня.

Довгостроковий прогноз погоди можна знайти на сайті Počasí od Seznamu.

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