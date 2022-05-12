Станьте добровольцем та отримайте до 150 крон за годину

У багатьох місцях Чехії починає бракувати волонтерів для допомоги українцям. Регіональні центри допомоги у Празі, Брно та Остраві, а також інші організації, які дбають про інтеграцію біженців, опублікували заклик про допомогу.

У Празі це питання хочуть вирішити за допомогою грошей. Волонтерів «заманюватимуть» фінансовою винагородою. Про такий крок подумують і в інших містах.

«Празькі урядовці затвердили неінвестиційну субсидію в розмірі 45 786 300 крон. Волонтери отримають компенсацію в розмірі від 100 до 150 крон за годину, залежно від виконаної роботи», – сказав речник празької мерії Віт Гофман.

Гроші підуть на витрати, пов’язані з роботою волонтерів у центрі допомоги, інформаційних кіосках на центральному вокзалі Праги та автовокзалі «Флоренц», а також інших місцях, де вони допомагають. «Я вірю, що завдяки цьому кроку можна буде мотивувати всіх, хто хоче долучитися до допомоги», – сказав мер столиці Зденек Гржіб.

За сплату внесків відповідає організація «Чеський Червоний Хрест». «Волонтери працюватимуть за звичайним трудовим договором. Укладення угод розпочнеться найближчими днями», – розповів голова регіональної виконавчої ради «Чеського Червоного Хреста» у Празі 1 Йозеф Шонка.

У столиці не вистачає близько 200 людей, але ситуація все ще керована. «Наразі це не впливає на роботу центру. Проте волонтери завжди потрібні, вони можуть зареєструватися на відповідних порталах», – сказав речник празької пожежно-рятувальної служби Мартін Кавка.

«Зменшення кількості волонтерів на центральному вокзалі та в центрі допомоги ускладнює роботу решти волонтерів. Іноді нам змушені допомагати інші підрозділи», – додав Шонка.

У празькому районі Височани (де нині розташований найбільший центр допомоги, раніше він знаходився в Конгресовому центрі – ред) наразі щодня допомагають близько 85 волонтерів. За словами Шонки, в ідеалі їх має бути хоча б на сорок більше. Схожа ситуація і на центральному вокзалі Праги, де щодня допомагають близько 55 осіб. Але їх потрібно в чотири рази більше. «За останні три тижні в усіх місцях інтерес стрімко падає», – зауважив Шонка.

Найбільшим попитом користуються перекладачі, які володіють українською та російською мовами, а також люди, які готують закуски. «Також не вистачає волонтерів, які б надавали інформацію про систему соціальної допомоги, а також медиків у мобільних медпунктах», – додав Шонка.

Питання фінансування волонтерів у центрах допомоги в інших містах поки не вирішено. «Наприклад, в Остраві всі розуміють, що волонтерство в довгостроковій перспективі неможливе. Звісно, ​​в області розглядають можливість виділення ресурсів для винагород за їхню роботу. Це все обговорюється, але наразі ми не знаємо деталей», – сказав керівник відділу волонтерської організації «Adra» Петр Адамус.

Волонтерів шукають також у центрі допомоги міста Брно. Там потрібні перекладачі, помічники до дитячих куточків та пунктів гуманітарної допомоги.