Найкращі велодоріжки в Чехії, які до снаги навіть дітям

Для поціновувачів велотуризму розпочинається найкраща пора року. Найчастіше вони їздять велодоріжками у своєму місті, однак подорожі по всій країні також не є винятком. Перегляньте підбірку найкращих маршрутів, яку ми підготували для вас.

Лабська стежка

Лабська стежка (Labská trasa) вздовж берега річки є відомим міжнародним веломаршрутом на великі відстані. Вона веде через Німеччину, однак подорож до Саксонської Швейцарії, безперечно, варта того. В Чехії маршрут простягається на 370 кілометрів і веде через чотири регіони. Дорогою також можна зустріти ряд пам’яток (велосипедний маршрут №2). В Середночеському регіоні радимо відвідати область, яка з'єднує курортне містечко Подєбради (Poděbrady) та королівське місто Нимбурк (Nymburk). З міста Літомнєржіце (Litoměřice), що в Устецькому регіоні, радимо вирушити до Роудніце-над-Лабем (Roudnice nad Labem) та відвідати Лобковицький палац (Lobkowiczký zámek) або гору Ржіп (Říp).

Foto: Profimedia.cz Місто Роудніце-над-Лабем.

З Праги до Карлштейну

Який велосипедист ніколи не їздив з Праги до Карлштейну? Мабуть, таких небагато. На вибір є кілька маршрутів різної складності, однак сім’ї з дітьми найчастіше обирають трасу від центру столиці вздовж Влтави до містечка Лаговіце (Lahovice), а потім долиною вздовж річки Бероунка. Тут ви їдете рівниною. Пункт призначення очевидний – замок Карлштейн та прогулянка ним. Крім того, у цьому районі є багато місць, де можна перекусити та підкріпитися. А коли у вас не залишиться сил, до Праги можна з комфортом дістатися потягом.

Foto: Profimedia.cz Пражанам дуже подобається велосипедна доріжка до замку Карлштейн. Маршрут займає близько трьох годин, але ви можете проїхатися і потягом.

Канал імені Баті

Завдяки своїм мальовничим краєвидам, стежка, яка веде вздовж каналу імені Баті, (засновник взуттєвої фабрики «Baťa» та найуспішніший бізнесмен свого часу – ред) належить до найкрасивіших маршрутів. Вздовж берега річок Морава (Morava) та Радєйовка (Radějovkа) можна проїхати вісімдесятикілометрову трасу з міста Кромнєржіце (Kroměříže) до Годоніну. Великою популярністю користується ділянка між портами Петров (Petrov) і Стражніце (Strážnice), де також розташований гарний кемпінг. Маршрут зовсім нескладний, тому він ідеально підходить для сімей з дітьми, а увагу дорослих можуть привернути винні льохи, що знаходяться неподалік.

Foto: Pixabay.com Канал імені Томаша Баті.

Околиці міста Тршебонь (Třeboň)

​​Південна Богемія (Jižní Čechy) – відомий регіон для велосипедного спорту. Якщо потрібно було б згадати лише одне місто, яке варто відвідати в цій місцевості, то це Тршебонь. Маршрут, що веде навколо Тршебоня, є природною стежкою, де на дітей чекає низка зупинок з тематичними завданнями. Стартує він біля ставка Світ (Svět) і закінчується біля міських воріт, загальна його протяжність – 39 кілометрів. Дорогою ви можете насолодитися місцевими ставками та зупинитися біля торф’янику або в дубовому лісі під назвою Совиний (Soví), де можна побачити рідкісні види птахів.

Foto: Profimedia.cz Чеський рай – одне з найкрасивіших місць в Чехії.

Чеський рай