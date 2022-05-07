Найкращі велодоріжки в Чехії, які до снаги навіть дітям

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Для поціновувачів велотуризму розпочинається найкраща пора року. Найчастіше вони їздять велодоріжками у своєму місті, однак подорожі по всій країні також не є винятком. Перегляньте підбірку найкращих маршрутів, яку ми підготували для вас.
Лабська стежка
Лабська стежка (Labská trasa) вздовж берега річки є відомим міжнародним веломаршрутом на великі відстані. Вона веде через Німеччину, однак подорож до Саксонської Швейцарії, безперечно, варта того. В Чехії маршрут простягається на 370 кілометрів і веде через чотири регіони. Дорогою також можна зустріти ряд пам’яток (велосипедний маршрут №2). В Середночеському регіоні радимо відвідати область, яка з'єднує курортне містечко Подєбради (Poděbrady) та королівське місто Нимбурк (Nymburk). З міста Літомнєржіце (Litoměřice), що в Устецькому регіоні, радимо вирушити до Роудніце-над-Лабем (Roudnice nad Labem) та відвідати Лобковицький палац (Lobkowiczký zámek) або гору Ржіп (Říp).
З Праги до Карлштейну
Який велосипедист ніколи не їздив з Праги до Карлштейну? Мабуть, таких небагато. На вибір є кілька маршрутів різної складності, однак сім’ї з дітьми найчастіше обирають трасу від центру столиці вздовж Влтави до містечка Лаговіце (Lahovice), а потім долиною вздовж річки Бероунка. Тут ви їдете рівниною. Пункт призначення очевидний – замок Карлштейн та прогулянка ним. Крім того, у цьому районі є багато місць, де можна перекусити та підкріпитися. А коли у вас не залишиться сил, до Праги можна з комфортом дістатися потягом.
Канал імені Баті
Завдяки своїм мальовничим краєвидам, стежка, яка веде вздовж каналу імені Баті, (засновник взуттєвої фабрики «Baťa» та найуспішніший бізнесмен свого часу – ред) належить до найкрасивіших маршрутів. Вздовж берега річок Морава (Morava) та Радєйовка (Radějovkа) можна проїхати вісімдесятикілометрову трасу з міста Кромнєржіце (Kroměříže) до Годоніну. Великою популярністю користується ділянка між портами Петров (Petrov) і Стражніце (Strážnice), де також розташований гарний кемпінг. Маршрут зовсім нескладний, тому він ідеально підходить для сімей з дітьми, а увагу дорослих можуть привернути винні льохи, що знаходяться неподалік.
Околиці міста Тршебонь (Třeboň)
Південна Богемія (Jižní Čechy) – відомий регіон для велосипедного спорту. Якщо потрібно було б згадати лише одне місто, яке варто відвідати в цій місцевості, то це Тршебонь. Маршрут, що веде навколо Тршебоня, є природною стежкою, де на дітей чекає низка зупинок з тематичними завданнями. Стартує він біля ставка Світ (Svět) і закінчується біля міських воріт, загальна його протяжність – 39 кілометрів. Дорогою ви можете насолодитися місцевими ставками та зупинитися біля торф’янику або в дубовому лісі під назвою Совиний (Soví), де можна побачити рідкісні види птахів.
Чеський рай
Краєвиди Чеського раю (Český ráj) – це найкрасивіше, що може запропонувати наша природа. Оскільки тут є багато різних стежок, не дивно, що велотуристика тут користується популярністю. Щоправда, деякі маршрути вимагають більше зусиль, але воно того варте – тут ви зможете насолодитися краєвидами скельного міста. Популярний велосипедний маршрут починається в Турнові (Turnov) і становить майже 50 кілометрів. На шляху ви побачите замок Кост (Kost), скельні утворення та руїни замку у Валечові (Valečov), а потім зможете повернутися назад до Турнова. Але варіантів, насправді, набагато більше, велодоріжками можна дістатися навіть до пісковикових скель, де знімали фільм «Як відвезти тата до виправного закладу».