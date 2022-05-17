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ZprávyУкраїнські новиниУся Чехія вкрилася жовтим пилом. Звідки він узявся?

Уся Чехія вкрилася жовтим пилом. Звідки він узявся?

Тереза Дорнякова, Дарина Дзюба, Катержіна Нємцова
Foto: Profimedia.cz

Ілюстраційне фото.

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13:00

У Чехії розпочався сезон, коли алергікам потрібно бути особливо обережними. Що про це думають експерти – читайте у нашому матеріалі.

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Не помітити те, що почався сезон пилку, доволі складно. Жовтим шаром «пилу» вкрилося буквально все: від вікон і підвіконь до автомобілів на стоянках.

Однак, як пояснює завідувач відділення імунології та алергології клінічної лікарні міста Плзень Петр Панцнер, цей пилок не викликає алергічних реакцій. «Пилок хоч і видно, проте це пил хвойних порід, який не шкодить алергікам, бо він великий і швидко падає на землю. Це може змусити вас відчувати, що почався складний сезон , але це не має нічого спільного з алергією на пилок», – сказав він виданню Seznam Zprávy.

Яка погода є найгіршою для алергіків?

Найгірше для них – це засуха і вітер. Під час дощу повітря очищається, що приємно для алергіків, але це ніколи не триває довго. Дощ допомагає лише тимчасово, оскільки пилок виділяється з рослин безперервно.

Скільки людей страждають на алергію?

Точних даних немає, але це близько третини населення. Проте варто уточнити, кого ми вважаємо алергіками – чи йдеться про людину, яка має позитивні результати обстеження, але не має жодних або лише мінімальні проблеми, чи про того, у кого проявляється більше проблем. Але однаково величезна частина населення має хоча б якусь схильність до алергії.

Який пилок переважає сьогодні?

Раніше це були дерева та рослини родини березових, наприклад, вільха та ліщина, які інколи починають цвісти вже у лютому, а також берези, що домінують у квітні. Нині починають рости трави. Тож приблизно в середині травня все зміниться. Але є й інший пилок, наприклад, ясеня.

На який пилок у людей найчастіше виникає алергія?

У нас це переважно трава, на другому місці стоять берези. Якщо хтось має алергію на обидві рослини, проблеми можуть виникнути з лютого аж по серпень.

Який пилок буде переважати і надалі?

Це дуже залежить від погоди, але аж до липня, а, можливо, навіть до серпня, переважатиме, безумовно, трава. Зазвичай сезон пилку триває довго.

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