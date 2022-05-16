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ZprávyУкраїнські новиниПереможці «Євробачення» випустили потужний кліп на пісню «Стефанія»

Переможці «Євробачення» випустили потужний кліп на пісню «Стефанія»

Дарина Дзюба
Foto: Profimedia.cz

На «Євробаченні-2022» переміг український гурт «Kalush Оrchestra».

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18:00

Переможці пісенного конкурсу «Євробачення», український гурт «Kalush Orchestra», випустили новий кліп. У відео на пісню «Стефанія» видно кадри зруйнованих російськими окупантами українських міст – Ірпеня, Гостомеля, Бучі.

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Гурт присвятив відео всім українським матерям.

«Колись я присвятив цю пісню мамі, а коли почалася війна, пісня набула багато нового змісту. Хоча в ній жодного слова про війну, але багато хто почав асоціювати пісню з мамою-Україною. Більше того, суспільство почало називати її гімном нашої війни! Але якщо «Стефанія» тепер є гімном нашої війни, я хотів би, щоб вона стала гімном нашої перемоги», – зазначив під час релізу кліпу лідер гурту Олег Псюк.

У суботу український колектив «Kalush Orchestra» переміг на пісенному конкурсі «Євробаченнія-2022», який цьогоріч пройшов у італійському місті Турин. Перемога українців не стала несподіванкою, адже ЗМІ вже давно припускали, що з огляду на російське вторгнення, люди з більшості країн голосуватимуть за Україну.

Однак пісня реп-гурту набула неабиякої популярності ще до пісенного конкурсу і продовжує бити рекорди й надалі. Так, «Укрзалізниця» вирішила перейменувати поїзд «Київ – Івано-Франківськ» на  «Стефанія Експрес». Під час його прибуття на вокзали Києва, Калуша та Івано-Франківська лунатиме переможна пісня «Стефанія».

Росія за агресію проти України була виключена з конкурсу.

Чехію представляв гурт «We Are Domi», до складу якого входять співачка Домініка Гашкова, гітарист Каспер Гатлестад і клавішник Бенджамін Рекстад із Норвегії. Колектив посів 22-ге місце.

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