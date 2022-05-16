Переможці «Євробачення» випустили потужний кліп на пісню «Стефанія»

Гурт присвятив відео всім українським матерям.

«Колись я присвятив цю пісню мамі, а коли почалася війна, пісня набула багато нового змісту. Хоча в ній жодного слова про війну, але багато хто почав асоціювати пісню з мамою-Україною. Більше того, суспільство почало називати її гімном нашої війни! Але якщо «Стефанія» тепер є гімном нашої війни, я хотів би, щоб вона стала гімном нашої перемоги», – зазначив під час релізу кліпу лідер гурту Олег Псюк.

У суботу український колектив «Kalush Orchestra» переміг на пісенному конкурсі «Євробаченнія-2022», який цьогоріч пройшов у італійському місті Турин. Перемога українців не стала несподіванкою, адже ЗМІ вже давно припускали, що з огляду на російське вторгнення, люди з більшості країн голосуватимуть за Україну.

Official Mother Stefania video by KALUSH Orchestra. To all Ukrainian mothers who go through this horrible war.



227 Ukrainian children have already been killed by Russian monsters, many more injured physically and mentally.



Ukraine will prevail. For every child and every mother. pic.twitter.com/Syd8nMlnuN — Ukraine / Україна (@Ukraine) May 15, 2022

Однак пісня реп-гурту набула неабиякої популярності ще до пісенного конкурсу і продовжує бити рекорди й надалі. Так, «Укрзалізниця» вирішила перейменувати поїзд «Київ – Івано-Франківськ» на «Стефанія Експрес». Під час його прибуття на вокзали Києва, Калуша та Івано-Франківська лунатиме переможна пісня «Стефанія».

Росія за агресію проти України була виключена з конкурсу.