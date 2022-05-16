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ZprávyУкраїнські новиниІлона та Анна. Дві українки, які доглядають за волоссям чешок

Ілона та Анна. Дві українки, які доглядають за волоссям чешок

Павла Дрлікова, Дарина Дзюба
Foto: Pavla Drlíková

До салону «Franck Provost» до Ілони ходять не лише чехи, а й іноземці, адже вона володіє італійською.

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14:00

У цьому матеріалі ми розповідаємо історії українок Ілони та Анни, які знайшли в Чехії не лише прихисток, але вже встигли влаштуватися тут на роботу. Обидві працюють в салоні краси, де доглядають за волоссям жінок.

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Зачіска від Ілони

Мережа французьких перукарень «Franck Provost» подбала про працевлаштування українок та надала їм роботу. У салоні, який знаходиться в «Слованському домі» (Slovanský dům) можна натрапити на чарівну 50-річну перукарку Ілону, яка родом із Харкова. Вдома жінка мала власну перукарню і була доволі успішною. Зараз вона живе в Празі із своєю 15-річною донькою, яка часто буває сама вдома і має онлайн-навчання, бо закінчує 9-ий клас. Батьки Ілони хоч і залишилися в Україні, але переїхали на захід, де набагато безпечніше. Там їм допомагає брат Ілони, який окрім іншого волонтерить та допомагає знайти житло для біженців. Нині Ілона шукає квартиру в Празі, але ситуація на ринку нерухомості зовсім непроста.

Анна має власний салон на території кемпінгу

34-річна Анна також не гаяла часу і взяла ситуацію в свої руки. Разом із приблизно 40 іншими жінками та дітьми з України вона втекла до табору в містечку Ржевніце (Řevnice) в Центральній Богемії. Жінка має четверо дітей, і коли вона працює, за ними доглядає її старший син.

Foto: Особистий архів Анни Авраменко

У чеському містечку Ржевніце Анна відкрила власну перукарню.

В Україні в Анни була власна перукарня, а тепер вона збудувала тимчасовий салон у таборі в затишному каравані, де перукарка приймає клієнтів. І якщо ви колись поїдете до міста Ржевніце, аби потрапити до Анни, то в таборі також можна смачно попоїсти. Тут, у місцевому бістро, жінки готують смачні українські страви. Графік роботи закладу харчування можна знайти на його сторінках у Фейсбуці.

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