Ілона та Анна. Дві українки, які доглядають за волоссям чешок

Зачіска від Ілони

Мережа французьких перукарень «Franck Provost» подбала про працевлаштування українок та надала їм роботу. У салоні, який знаходиться в «Слованському домі» (Slovanský dům) можна натрапити на чарівну 50-річну перукарку Ілону, яка родом із Харкова. Вдома жінка мала власну перукарню і була доволі успішною. Зараз вона живе в Празі із своєю 15-річною донькою, яка часто буває сама вдома і має онлайн-навчання, бо закінчує 9-ий клас. Батьки Ілони хоч і залишилися в Україні, але переїхали на захід, де набагато безпечніше. Там їм допомагає брат Ілони, який окрім іншого волонтерить та допомагає знайти житло для біженців. Нині Ілона шукає квартиру в Празі, але ситуація на ринку нерухомості зовсім непроста.

Анна має власний салон на території кемпінгу

34-річна Анна також не гаяла часу і взяла ситуацію в свої руки. Разом із приблизно 40 іншими жінками та дітьми з України вона втекла до табору в містечку Ржевніце (Řevnice) в Центральній Богемії. Жінка має четверо дітей, і коли вона працює, за ними доглядає її старший син.

Foto: Особистий архів Анни Авраменко У чеському містечку Ржевніце Анна відкрила власну перукарню.