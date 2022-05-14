Європейці підтримують надання гуманітарної допомоги Україні

Європейці здебільшого підтримують надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали від війни в Україні. Так, згідно з новими результатами опитування Євробарометра, за це висловилося 93 відсотки респондентів з усіх країн ЄС. 88 відсотків позитивно ставляться до прийому біженців з України.

Чотири п'ятих опитуваних схвалюють фінансову підтримку України та економічні санкції проти Росії та російських олігархів. Меншу підтримку має фінансування закупівлі та постачання військової техніки в Україну – на рівні ЄС цей крок підтримують 67 відсотків респондентів. Ще менше опитуваних, 65 відсотків, погоджуються із забороною російських державних ЗМІ.

Громадяни країн ЄС по-різному підтримують дії Євросоюзу. Наприклад, менше половини респондентів у Болгарії, 44 відсотки, та 48 відсотків на Кіпрі схвалюють економічні санкції проти Росії. Меншу підтримку висловлюють жителі Греції – 53 відсотки, Словаччини – 56 відсотків та Угорщини – 59 відсотків. Водночас ці країни менше підтримують постачання зброї в Україну. У Болгарії за це висловилося 30 відсотків респондентів, на Кіпрі – 31 відсоток, у Греції – 40 відсотків, в Угорщині – 42 відсотки.

Анета Захова, головна редакторка новинного сайту Euractiv.cz, який інформує про події в ЄС, вбачає причину в тому, що Болгарія та Греція мають історично міцні зв’язки з Росією. Проте важливу роль відіграють також економічні інтереси.