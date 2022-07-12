Ковід повертається. У понеділок було зареєстровано понад 2 тисячі випадків

У понеділок у Чехії вперше з квітня було зареєстровано понад 2 тисячі підтверджених випадків коронавірусу за один день. Лабораторії виявили 2031 з них, що приблизно на третину більше, ніж тиждень тому.

Кількість людей, які перебувають у лікарні з коронавірусом, зросла до понад 300. Проте чисельність хворих у важкому стані не збільшується. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я Чехії. За останні сім днів на 100 тисяч населення припадає 64 інфікованих. Такий показник захворюваності є найвищим з першої половини травня.

Епідемія прискорюється вже кілька тижнів

Чехія – єдина країна Центральної Європи, яка досі не вжила жодних заходів проти поширення коронавірусу. Останнім часом інтерес до тестів на COVID-19 поступово зростає. Майже 9 тисяч людей протестувалися у понеділок, що приблизно на 2200 більше, ніж тиждень тому.

За зростанням кількості випадків останнім часом стоять більш заразні варіанти коронавірусу під назвою «омікрон» BA.4 і BA.5, які, згідно із досвідом інших європейських країн, мають легкий перебіг.