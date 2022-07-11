Hlavní obsah

Якщо ви кудись летите, будьте в аеропорту за дві з половиною години

ČTK, Наталія Драган

Сезон замків розпочався! Насолодіться неординарними спорудами та виставками

Деніса Хньоупкова, Дарина Дзюба

Дев'ять облич з України. Прочитайте, що кажуть українці про життя в Чехії

Зденєк Йон
ZprávyУкраїнські новиниУ Празі знову відкрили центр для біженців з України

У Празі знову відкрили центр для біженців з України

Дарина Дзюба, ČTK
Foto: Jakub Jirásek, Seznam Zprávy

Повторне відкриття празького центру для українських біженців.

Reklama

12:00

Українські біженці знову можуть звертатися за допомогою до регіонального центру у празькому районі Височани.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Муніципалітет Праги відновив роботу регіонального центру для біженців з України у празькому районі Височани, який закрився у середині червня через велику кількість біженців у столиці. За словами міського голови Зденека Гржіба, повторне відкриття центру базується на рішенні уряду, яке він назвав помилковим.

За попередньою інформацією, центр біля станції метро «Височанська» працюватиме з понеділка по четвер з 8 до 15 години та у п'ятницю з 8 до 14 години. У центрі біженцям і надалі допомагатимуть з оформленням посвідок на проживання, медичного страхування та іншим. Однак місто більше не надаватиме українцям житло, за винятком тимчасових наметових містечок та приміщень, наданих Управлінням у справах біженців.

Рішення про відновлення роботи центру прийняв кризовий штаб наприкінці червня. За словами Гржіба, це сталося на підставі розпорядження уряду. Мер назвав це рішення неправильним, адже держава, на його думку, повинна була спочатку вирішити питання переселення біженців із переповненої Праги.

Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ, з початку російського вторгнення в Україну понад чотири місяці тому близько 377 тисяч біженців отримали дозвіл на проживання, з них 89 тисяч перебувають у столиці.

Sdílejte článek

Související články

Війна скалічила молодого пожежника. Тепер чеські лікарі дають йому нову надію

Біженці зможуть користуватися українським посвідченням водія в ЄС

«Усі вони хочуть додому», – каже чех, який працює з переселенцями в Україні

Якщо ви кудись летите, будьте в аеропорту за дві з половиною години

Související témata:
Українські новини
Установи

Наступні новини