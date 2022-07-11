У Празі знову відкрили центр для біженців з України

Муніципалітет Праги відновив роботу регіонального центру для біженців з України у празькому районі Височани, який закрився у середині червня через велику кількість біженців у столиці. За словами міського голови Зденека Гржіба, повторне відкриття центру базується на рішенні уряду, яке він назвав помилковим.

За попередньою інформацією, центр біля станції метро «Височанська» працюватиме з понеділка по четвер з 8 до 15 години та у п'ятницю з 8 до 14 години. У центрі біженцям і надалі допомагатимуть з оформленням посвідок на проживання, медичного страхування та іншим. Однак місто більше не надаватиме українцям житло, за винятком тимчасових наметових містечок та приміщень, наданих Управлінням у справах біженців.

Рішення про відновлення роботи центру прийняв кризовий штаб наприкінці червня. За словами Гржіба, це сталося на підставі розпорядження уряду. Мер назвав це рішення неправильним, адже держава, на його думку, повинна була спочатку вирішити питання переселення біженців із переповненої Праги.