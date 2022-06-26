Якщо ви кудись летите, будьте в аеропорту за дві з половиною години

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Незважаючи на компанію з набору персоналу, яку Празький аеропорт розпочав на початку року, йому досі не вистачає кількох десятків співробітників. Це може призвести до затримок перевірок безпеки протягом наступних двох тижнів, коли очікується інтенсивний повітряний рух. Тому аеропорт попереджає пасажирів: в аеропорту бажано бути принаймні за дві з половиною години до вильоту.
Наразі в празькому аеропорту імені Вацлава Гавела під час перевірок немає великих черг. «Однак ми очікуємо дуже сильний період, який настане з наступного тижня та першого тижня канікул, коли може проявитися дефіцит працівників», – сказала речниця аеропорту Клара Дівішкова.
За перші п’ять місяців року празький аеропорт імені Вацлава Гавела обслужив понад 3,12 мільйона пасажирів.
Деякі європейські аеропорти також вирішують проблеми з нестачею персоналу, через що перевізники подекуди затримують або навіть скасовують сполучення.