Hlavní obsah

Найкрасивіші чеські водосховища. Вирушіть у подорож до води

Дарина Дзюба, Міхаела Трохова

Чи знаєте ви, де в Чехії найкрасивіші вітряні млини?

Дарина Дзюба, Міхаела Трохова

Найкращі велодоріжки в Чехії, які до снаги навіть дітям

Дарина Дзюба, Деніса Хньоупкова
ZprávyУкраїнські новиниЯкщо ви кудись летите, будьте в аеропорту за дві з половиною години

Якщо ви кудись летите, будьте в аеропорту за дві з половиною години

ČTK, Наталія Драган
Foto: Tomáš Svoboda, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

Reklama

16:00

На початку року Празький аеропорт розпочав компанію з набору персоналу, в рамках якої шукав 200 співробітників.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Незважаючи на компанію з набору персоналу, яку Празький аеропорт розпочав на початку року, йому досі не вистачає кількох десятків співробітників. Це може призвести до затримок перевірок безпеки протягом наступних двох тижнів, коли очікується інтенсивний повітряний рух. Тому аеропорт попереджає пасажирів: в аеропорту бажано бути принаймні за дві з половиною години до вильоту.

Наразі в празькому аеропорту імені Вацлава Гавела під час перевірок немає великих черг. «Однак ми очікуємо дуже сильний період, який настане з наступного тижня та першого тижня канікул, коли може проявитися дефіцит працівників», – сказала речниця аеропорту Клара Дівішкова.

За перші п’ять місяців року празький аеропорт імені Вацлава Гавела обслужив понад 3,12 мільйона пасажирів.

Деякі європейські аеропорти також вирішують проблеми з нестачею персоналу, через що перевізники подекуди затримують або навіть скасовують сполучення.

Sdílejte článek

Související články

Чим зайняти українських дітей улітку: табори в Празі та Чехії

Не робіть хвилі. Інструкція, яку отримають відвідувачі багатьох аквапарків

Рахунок за біженців: соціальні виплати є найбільшими

Переломний момент в епідемії? У Чехії зростає кількість випадків коронавірусу

Související témata:
Українські новини

Наступні новини