Якщо ви кудись летите, будьте в аеропорту за дві з половиною години

Незважаючи на компанію з набору персоналу, яку Празький аеропорт розпочав на початку року, йому досі не вистачає кількох десятків співробітників. Це може призвести до затримок перевірок безпеки протягом наступних двох тижнів, коли очікується інтенсивний повітряний рух. Тому аеропорт попереджає пасажирів: в аеропорту бажано бути принаймні за дві з половиною години до вильоту.