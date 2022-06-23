Hlavní obsah

Найкрасивіші чеські водосховища. Вирушіть у подорож до води

Дарина Дзюба, Міхаела Трохова

Чи знаєте ви, де в Чехії найкрасивіші вітряні млини?

Дарина Дзюба, Міхаела Трохова

Найкращі велодоріжки в Чехії, які до снаги навіть дітям

Дарина Дзюба, Деніса Хньоупкова
ZprávyУкраїнські новиниРахунок за біженців: соціальні виплати є найбільшими

Рахунок за біженців: соціальні виплати є найбільшими

ČTK, Наталія Драган
Foto: Shutterstock.com

Ілюстраційне фото.

Reklama

18:00

Наразі у Чехії працюють 77 тисяч українців-біженців.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Держава, муніципалітети та регіони витратили 7,2 мільярда крон на подолання кризи біженців через російську агресію в Україні. Найбільше грошей, чотири мільярди крон, держава заплатила за соціальні виплати.

Згідно з даними на початок червня, в Чехії працевлаштовано близько 70 тисяч біженців з України. Щодо цього держава має надходження від податків і соціального та медичного страхування. Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан заявив у понеділок, що нині у Чехії працюють майже 77 тисяч українців.

Уряд Чехії раніше збільшив бюджет Міністерства освіти на інтеграцію українських школярів до серпня на 5,2 мільярда крон. «Окрім навчання біженців у школах, міністерство також виплачує субсидії на адаптаційні заходи чи надає житло для біженців», – сказала речниця міністерства Анета Леднова.

Наразі Міністерство внутрішніх справ реєструє 380 212 віз тимчасового захисту, виданих Чеською Республікою українським біженцям протягом приблизно чотирьох місяців російського вторгнення в Україну. Візи тимчасового захисту дозволяють їхнім власникам перебувати в країні до року. Водночас вони відкривають доступ до державного медичного страхування, освіти, ринку праці.

Sdílejte článek

Související články

63% біженців у Чехії планують повернутися до України після закінчення війни

Українці мають право на соціальні послуги. Допоможуть з доглядом за бабусею

Затверджено. Скільки грошей отримають українці після виплати 5 тисяч крон

Související témata:
Українські новини

Наступні новини