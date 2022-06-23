Рахунок за біженців: соціальні виплати є найбільшими

Держава, муніципалітети та регіони витратили 7,2 мільярда крон на подолання кризи біженців через російську агресію в Україні. Найбільше грошей, чотири мільярди крон, держава заплатила за соціальні виплати.

Згідно з даними на початок червня, в Чехії працевлаштовано близько 70 тисяч біженців з України. Щодо цього держава має надходження від податків і соціального та медичного страхування. Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан заявив у понеділок, що нині у Чехії працюють майже 77 тисяч українців.

Уряд Чехії раніше збільшив бюджет Міністерства освіти на інтеграцію українських школярів до серпня на 5,2 мільярда крон. «Окрім навчання біженців у школах, міністерство також виплачує субсидії на адаптаційні заходи чи надає житло для біженців», – сказала речниця міністерства Анета Леднова.