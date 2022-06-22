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ZprávyУкраїнські новини63% біженців у Чехії планують повернутися до України після закінчення війни

63% біженців у Чехії планують повернутися до України після закінчення війни

Дарина Дзюба
Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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9:45
aktualizováno • 11:01

Науковці з міграційної платформи «EWL» у співпраці з Центром східноєвропейських досліджень Варшавського університету оприлюднили результати дослідження, присвяченого українським біженцям. Про що вони свідчать?

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Переважна більшість українських біженців, які нині проживають у Чехії, мають вищу освіту, а більше половини з них мають намір працевлаштуватися. Про це свідчать результати дослідження «Українські біженці в Чеській Республіці», над яким працювала платформа «EWL Migration Platform» у співпраці з Центром східноєвропейських досліджень Варшавського університету.

З 13 по 23 травня 2022 року автори дослідження опитали 400 громадян України старших 18 років, які приїхали до Чехії після 24 лютого через російське вторгнення. Опитування проходило серед українців, які нині живуть у містах Прага, Острава та Богумін.

Майже дві третини біженців, які перетнули чеський кордон після 24 лютого, отримали диплом про вищу освіту. Найчастіше це висококваліфіковані фахівці (22%), працівники сфери послуг (13%), робітники, яку виконують ручну працю (11%) або вчителі та працівники освіти (9%).

Автори дослідження зазначили, що до 52% біженців з України мають намір влаштуватися на роботу під час перебування в Чехії. Лише 14% респондентів заявили про намір жити на збережені кошти, а 7% планують користуватися вигодами статусу біженця та отримувати пільги від держави. 27% респондентів не планують працювати у Чехії, але причину не повідомили.

Згідно з результатами опитування, 63% українців планують повернутися до України одразу ж після закінчення війни, 24% заявили, що хочуть залишитися у Чехії на довший час.

Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ, з початку російського вторгнення в Україну тимчасовий захист у Чехії отримали 380 212 осіб. Це переважно жінки з дітьми. Однак визначити точну кількість біженців неможливо, бо деякі з них виїжджають до інших країн або ж повертаються додому.

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