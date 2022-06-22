Українці мають право на соціальні послуги. Допоможуть з доглядом за бабусею

Моїй мамі 83 роки, мені – 52. Мама потребує постійного догляду, тому я не можу працювати. Мені потрібно звернутися за допомогою до соціальної служби. Як краще це зробити? Ольга Курчинська, читачка української рубрики видання Seznam Zprávy

Для початку хороша новина: громадянам України, яким надано статус тимчасового захисту в Чехії, дозволено користуватися місцевими соціальними послугами. «Крім того, якщо загальні доходи та соціальні умови не дозволяють таким людям покривати витрати на соціальні послуги, необхідна послуга надається безкоштовно на підставі урочистої декларації (čestné prohlašení – ред). Зокрема, людям похилого віку можна надати, наприклад, медсестринську допомогу чи професійну соціальну консультацію», – розповідає Якуб Августа, начальник відділу комунікації зі ЗМІ Міністерства праці та соціальних питань.

За його словами, найкращим варіантом є звернутися до Регіонального центру допомоги Україні (КАЦПУ), де вам допоможуть підібрати найкращу соціальну послугу. Допомогти із пошуком можуть і соціальні працівники муніципальних установ.

Доступна також інформаційна лінія за номером телефону: 420 608 797 081

Інформація від міністерства українською ТУТ.

А тепер менш приємна новина: представники соціальних служб, до яких звернулася редакція, визнають, що поки не мають великого досвіду догляду за літніми людьми з України, зокрема за тими, хто має мовний бар’єр. Наприклад, Адам Шура, речник Євангелічної Церкви «Діаконія», розповідає, що наразі за такою допомогою до них ніхто не звертався. Проте він сподівається, що мовний бар’єр можна буде подолати інтуїтивно, наприклад, за допомогою російської.

«Передусім у закладах для людей похилого віку ситуація вже давно склалася так, що тут не вистачає місць для всіх, хто потребує допомоги», – зазначає Ярміла Ломозова з Архієпархіального благодійного фонду Праги. І нагадує про ще одну можливу проблему: попит на соціальні послуги для людей похилого віку значно більший, ніж можливості соціальних працівників.