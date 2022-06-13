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У Празі діють нові правила проїзду для біженців з України

Наталія Драган
Foto: Getty Images

Ілюстраційне фото.

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9:31

З 12 червня біженці з України мають придбати купон на проїзд у громадському транспорті протягом п’яти днів після отримання візи. Проїзний на місяць коштує 165 крон, на три місяці – 444 крони.

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З 12 червня у Празі змінилися правила проїзду у громадському транспорті. Дотепер біженці могли безкоштовно користуватися громадським транспортом за наявності паспорта громадянина України або візи толерованого перебування.

Нині ж безкоштовний проїзд надаватиметься тільки новоприбулим біженцям протягом перших п'яти днів із моменту отримання прикордонного штампу або візи толерованого перебування. Через п'ять днів українцям доведеться платити за проїзд, але за спеціальним зниженим тарифом, призначеним для людей у важкому матеріальному становищі. Місячний проїзний коштує 165 крон, на три місяці – 444 крони.

Для оформлення купона людям, які потребують матеріальної допомоги, необхідно пред’явити фотографію, документ, що посвідчує особу, та вищезгадану візу. Комісія за видачу купона становить 60 крон.

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