У Празі діють нові правила проїзду для біженців з України

З 12 червня у Празі змінилися правила проїзду у громадському транспорті. Дотепер біженці могли безкоштовно користуватися громадським транспортом за наявності паспорта громадянина України або візи толерованого перебування.

Нині ж безкоштовний проїзд надаватиметься тільки новоприбулим біженцям протягом перших п'яти днів із моменту отримання прикордонного штампу або візи толерованого перебування. Через п'ять днів українцям доведеться платити за проїзд, але за спеціальним зниженим тарифом, призначеним для людей у важкому матеріальному становищі. Місячний проїзний коштує 165 крон, на три місяці – 444 крони.