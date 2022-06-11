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Як вам живеться у Чехії? Три відповіді від Марії

Дарина Дзюба
Foto: Архів Марії Кущ

Українка Марія Кущ.

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14:00

Видання Seznam Zprávy запитало біженців з України про життя в Чехії. Ми поцікавилися, зокрема, їхніми планами на майбутнє та враженнями від перебування в новій країні. Їхні відповіді публікуємо в нашому опитуванні.

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Вперше чеську столицю запоріжанка Марія Кущ відвідала три роки тому. «Я була тут як туристка, мені дуже сподобалось місто, вже тоді я задумалася про переїзд», – розповідає дівчина. Проте тоді українка й подумати не могла, що їй доведеться повернутися до Чехії за таких обставин. Дорога до Праги через Польщу тривала два з половиною дні.

  • Чи плануєте ви залишитися в Чехії?

Так, я планую залишитись в Чехії. Прага – дуже комфортне місто для життя, тут є багато цікавих галерей та музеїв.

  • Чи знайшли ви вже роботу? Якщо ні, чи шукаєте її?

Так, я працюю на рецепції готелю. Раніше там працювала моя подруга, яка згодом знайшла іншу роботу і запропонувала мені долучитися до команди.

  • Що під час перебування в Чехії вас найбільше порадувало/сподобалося або навпаки?

Мені подобається розміренний темп міста, велика кількість парків, галерей, музеїв і виставок. Також у Празі розвинута система громадського транспорту, особливо трамваї. Однак система світлофорів тут дивна, без таймерів не дуже зручно.

Цікаво й те, що всі тут займаються своїми справами, чехам абсолютно байдуже, як ти виглядаєш та що ти робиш. Єдине, чого мені не вистачає, це цілодобових супермаркетів.

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