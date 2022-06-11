Як вам живеться у Чехії? Три відповіді від Марії

Вперше чеську столицю запоріжанка Марія Кущ відвідала три роки тому. «Я була тут як туристка, мені дуже сподобалось місто, вже тоді я задумалася про переїзд», – розповідає дівчина. Проте тоді українка й подумати не могла, що їй доведеться повернутися до Чехії за таких обставин. Дорога до Праги через Польщу тривала два з половиною дні.

Чи плануєте ви залишитися в Чехії?

Так, я планую залишитись в Чехії. Прага – дуже комфортне місто для життя, тут є багато цікавих галерей та музеїв.

Чи знайшли ви вже роботу? Якщо ні, чи шукаєте її?

Так, я працюю на рецепції готелю. Раніше там працювала моя подруга, яка згодом знайшла іншу роботу і запропонувала мені долучитися до команди.

Що під час перебування в Чехії вас найбільше порадувало/сподобалося або навпаки?

Мені подобається розміренний темп міста, велика кількість парків, галерей, музеїв і виставок. Також у Празі розвинута система громадського транспорту, особливо трамваї. Однак система світлофорів тут дивна, без таймерів не дуже зручно.