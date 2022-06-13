Концерт на підтримку надання Україні статусу кандидата в ЄС у Празі

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Урочистий концерт пройде під лозунгом «Життя переможе». На сцені виступатимуть виконавці, які мають багато шанувальників не лише в Україні, а й далеко за її межами. Серед них – запальні MONATIK, гурт «Воплі Відоплясова» та Wellboy, а також романтичні Pianoboy та Злата Огневич. Прозвучать й пісні з популярного українського шоу «Вечірній квартал», у якому виступають артисти «Квартал 95». Саме вони стали ініціаторами концертного турне «Життя переможе».
Організаторами заходу є також Посольство України в Чехії та ініціатива «Обійми Україну». Спонсорами концерту виступили міністр культури Чеської Республіки Мартін Бакса та міський голова Праги Зденек Гржіб.
Метою концерту є не лише об'єднати європейців та українців, які тимчасово проживають за кордоном, а й зібрати кошти на підтримку України.
Концерт відбудеться за адресою Na Kampě 8b, Malá Strana о 19 годині. Вхід на захід вільний.
Подробиці за посиланням ТУТ.