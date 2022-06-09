Як вам живеться у Чехії? Три відповіді від Наталки

Наталка Трегуб із Харкова. Коли розпочалося російське вторгнення в Україну, жінка разом із мамою та сином вимушено покинули свою домівку. До Чехії сім'я приїхала на початку березня.

«Ми навіть не мріяли опинитися за кордоном. Нам допомогли волонтери Рахівської територіальної громади. Вони організовували евакуацію людей до різних країн Європи», – розповідає харків'янка з вдячністю до всіх, хто зустрівся на її шляху в цей нелегкий час. «Світ не без добрих людей», – наголошує вона.

Чи плануєте ви залишитися в Чехії?

Так, я хотіла б залишитися. Мені подобається країна.

Чи знайшли ви вже роботу? Якщо ні, чи шукаєте її?

Так, я працюю. В Харкові я була вихователькою у дитячому садку. Нині ж мені не вдалося знайти роботу за фахом, але я влаштувалася на роботу до готелю «Замок Тршешть». Тут я працюю офіціанткою та допомагаю сервірувати шведський стіл на сніданок для гостей.

Що під час перебування в Чехії вас найбільше порадувало/сподобалося або навпаки?

У Чехії мене вразило ставлення людей, щирість, людяність, відверте бажання допомогти. Також мені сподобалася природа та неймовірні краєвиди краю Височина, де я наразі знаходжуся.