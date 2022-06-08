«Українці беруть те, що є» Щодня біженці стоять у черзі за одягом

Під час пандемії коронавірусу в празькому районі Голешовіце зірка чеського телебачення Нора Фрідріхова запустила ініціативу «Šatník» (укр. гардероб – ред.), мета якої – допомагати одиноким матерям. Нині ж організація підтримує біженців з України, які через російську агресію приїхали до Праги.

Посеред величезного ареалу у празькому районі Голешовіце, де раніше був один із найбільших ринків столиці, стоять черги українців. Щодня до «Šatníkу» чехи приносять і привозять одяг, взуття, іграшки, дрібну кухонну техніку, дитячі підгузки тощо. Біженці з України можуть безкоштовно обрати все, що їм потрібно.

Завжди усміхнені волонтерки, які працюють у «Šatníkу», не лише допомагають українцям із пошуком необхідних речей, а й підтримують їх морально.

«Нині значна частина біженців повертаються до України, але я не помітила, щоб у «Šatníkу» людей поменшало. Українці приходять сюди щодня за годину до відкриття і займають черги. Я працюю тут волонтеркою. Коли я приходжу сюди, то почуваюся врівноваженою, бо спілкуючись із людьми, розумію, що можу їм чимось допомогти», – розповіла одна з волонтерок із Харкова.

До «Šatníkу» приходять здебільшого матусі з дітьми, бабусі та дідусі з онуками, вагітні жінки. Всі вони приїхали з міст, що найбільше постраждали від російської агресії. «Я приїхала з Маріуполя. Дуже вдячна чехам за їхню підтримку. Нещодавно я мала можливість узяти книжку українською мовою. Це велика радість і для мене, і для моєї восьмирічної донечки. Але таких книжок замало, тому дівчата-волонтерки запропонували повертати їх після прочитання, щоб з ними могли ознайомитися й інші дітки», – поділилася біженка Світлана.

Волонтерці Тетяні з Херсону, яка вже понад два місяці працює в «Šatníkу», дуже шкода людей похилого віку, які самі приїжджають за необхідними речами. «Біженці беруть те, що є, не перебирають. Але мені дуже шкода бабусь та дідусів. Коли ми їм щось даємо, вони не можуть підняти і віднести це додому. Але є й такі біженці, які приходять щодня, і мені здається, що вони потім перепродають речі. Всі люди різні», – зазначила вона.

Foto: Наталія Драган Херсонка Тетяна приїхала до Праги два місяці тому і із задоволенням працює волонтером у «Šatníkу».

Щоб підтримати біженців з України, чехи приносять до «Šatníkу» велику кількість речей. Однак, за словами волонтерок, досі залишається потреба у дитячих візках, одязі великого розміру, взутті, посуді тощо.