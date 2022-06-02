Хвиля біженців йде на спад. Прага закриває центр допомоги українцям

Хоча у більшості регіонів хвиля біженців йде на спад, за словами міського голови Зденека Гржіба, ситуація в Празі все ще критична.

Раніше він заявив, що столиця знаходиться на межі своїх сил. «Якщо ситуація залишиться невирішеною, Прага буде змушена повністю закрити свій регіональний центр. На мою думку, немає сенсу приймати людей до таких багатолюдних місць», – сказав Гржіб, який вже раніше анонсував, що за відсутності чіткого плану центр у районі Височани закриється.

У середу мер повідомив, що з 15 червня Прага закриє Регіональний центр допомоги Україні. «Він буде закритий, доки навантаження на регіони не буде збалансовано», – зазначив мер. У Празі приблизно в чотири рази більше біженців на 100 тисяч жителів, ніж в інших регіонах.

Після російського вторгнення в Україну Прага та Середньочеський регіон зареєстрували понад 90 тисяч біженців. Скільки з них залишилося безпосередньо в столиці, невідомо.

Центральний вокзал

Нині у столичному центрі щодня обслуговують близько трьохсот українців, найвищий рівень заповнюваності – до 3700 біженців на день.

Складною залишається ситуація на центральному вокзалі Праги. За словами речниці ініціативи «Главак» Млади Гошкової, у ніч з неділі на понеділок там ночували майже 250 біженців, переважно українські роми.

Волонтерські організації, які нині пропонують біженцям базове харчування та іншу гуманітарну допомогу, офіційно припинили свою роботу у вівторок. Надалі за ситуацією стежитимуть поліція у справах іноземців та пожежники. «Наша ініціатива обговорює ситуацію, ми намагаємося зрозуміти, що робити далі. Ми не можемо залишити там людей без гуманітарної допомоги. Ми, ймовірно, продовжимо допомагати без офіційного дозволу», – описала вона наступні кроки.

Міський голова зазначив, що нинішня ситуація є нестійкою, а можливості персоналу вичерпані. «Місце виконуватиме своє початкове завдання, тобто буде інформувати біженців про варіанти допомоги. Кількість людей, які тут ночують, поступово зменшується завдяки роботі змішаних патрулів, до складу яких входять представники некомерційних організацій та співробітники поліції у у справах іноземців», – уточнив він.

За словами Гошкової, кількість біженців на вокзалі дещо зменшилася, а частина з них повертається до України чи Угорщини, проте ситуація суттєво не покращується. «Я не знаю, чи є у решти якісь перспективи. Я не бачу особливого прогресу. Та й мотивація людей, які поїхали, не найкраща», – додала речниця ініціативи.

У празькому районі Троя вже створили наметове містечко для 150 біженців. У понеділок пожежники в районі Малешіце розпочали будівництво подібного житла з такою ж кількістю місць. «У ньому будуть приміщення, їдальня та душові», – сказав речник пожежників Мартін Кавка.

Однак у Празі та Центральній Чехії наплив біженців значно зменшився. Завдяки цьому протягом травня урядовці могли повністю закрити центри в містах Пршібрамі та Млада-Болеслав. Так, окрім центру у празькому районі Височани біженців реєструють лише в Кутній Горі.

З виставкового центру на нове місце

Так званий КАЦПУ гальмує діяльність і в інших куточках республіки. Наприклад, у Брно у березні у місцевому виставковому центрі щоночі ночували до кількох сотень біженців, а тисячі з них щодня приїжджали до міста. Українцям довелося юрмитися у павільйоні «Б».

Після трьох місяців ситуація зовсім інша. Натиск пішов на спад, а приміщення павільйону «Б» невиправдано велике. Саме тому з середи, 1 червня, допомогу українцям в Брно надаватимуть у районі Комарова. Біженців направлятимуть до будівлі Науково-дослідного інституту будівельних матеріалів на вулиці Гневковського. Доступними для них будуть два поверхи площею понад 1400 квадратних метрів.

Тут, окрім реєстрації, біженці матимуть змогу оформити візи та медичне страхування або вирішити необхідні питання у центрі зайнятості. Переночувати тут зможуть лише тридцять осіб, у новому центрі буде менше поліцейських та волонтерів.

З початку війни в Південній Моравії зареєструвалося понад 40 тисяч біженців. Якщо в перші дні кризи до виставкового центру міста Брно щодня приходили 1700 осіб, то зараз це в середньому двісті людей.

«Людей приїжджає все менше, нам не потрібно так багато місць, як у виставковому центрі. Експлуатація приміщення на вулиці Гневковського дешевша, а виставковий центр має використовувати павільйон», – пояснив губернатор Південно-Моравського регіону Ян Гроліх.

Діяльність виставкового центру коштувала понад десять мільйонів крон. Нині губернатори чекають, яку суму їм відшкодує уряд.

Припинення роботи на вихідних

З цього тижня центр допомоги в місті Градец-Кралове працює лише по буднях. За останній тиждень там зареєструвалися менше трьохсот біженців, а в середині березня – 3900 осіб протягом тижня. Також значно зменшився інтерес до розміщення, за допомогою пожежників минулого тижня житло знайшли 22 біженця.

Працювати на вихідних перестав і центр в місті Усті-над-Лабем. З початку війни там допомогли понад 15 тисячам українців. Наразі губернатори домовилися з пожежниками, добровольцями та перекладачами про співпрацю до кінця червня. Подальші рішення прийматимуть відповідно до розвитку ситуації. «Велика кількість людей вже повертається до України, але ми точно не знаємо скільки», – сказав губернатор Ян Шіллер.

До центру Острави щодня проходить близько сотні людей, на початку кризи їх було втричі або в чотири рази більше. Відповідно до цього в центрі відкоригували кількість волонтерів. «Ми не готуємо жодних переїздів чи змін у роботі», – відповіла на запитання речниця Моравсько-Сілезького регіону Нікола Біркленова.

Спокійнішою стала ситуація і на головному вокзалі Острави. «Тут бувають групи по десять біженців, які чекають на наступну пересадку. Згідно з нашою інформацією, це в основному біженці, у яких виявили подвійне громадянство, і тому вони не мають права на будь-яку допомогу», – додала речниця. Однак, за її словами, губернатори не повідомляють про серйозні проблеми, тому немає необхідності втручатися.