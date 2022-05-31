Дослідження стовбурових клітин та іоносфери. Історії успіху українок у Чехії

Новою співробітницею Інституту фізіології чеської Академії наук з 15 березня стала українка Олена Рогульська. Із собою жінка привезла цінний досвід використання стовбурових клітин для тканинної інженерії, загоєння ран та інших областей регенеративної медицини. Олена є автором низки публікацій та лауреатом українських наукових премій. Відтепер вона працюватиме на кафедрі біоматеріалів та тканинної інженерії, а також допомагатиме у новозбудованому біотехнологічному та біомедичному центрі «BIOCEV», де вона зможе застосувати всі знання, отримані на батьківщині.

Продовження співпраці

Через російське вторгнення до Чехії приїхала і українка Вікторія Кулик. Її альма-матер, а потім і місцем роботи був Полтавський університет, який є одним із найстаріших навчальних закладів в Україні. У мирний час тут навчалося понад 9 тисяч студентів, а Вікторія була професоркою економіки на кафедрі обліку та контролю господарської діяльності.

Foto: Архів фонду «Neuron». Українка Вікторія Кулик.

З України жінка переїхала до міста Чеське Будейовіце. Південночеський університет запропонував їй роботу на економічному факультеті. «Професорка Кулик уже працювала на нашому факультеті та була нашою гостею в рамках гранту Вишеградського фонду у період 2015-2016 років. З нею ми маємо дуже хороший робочий і особистий досвід», – ділиться своїми враженнями від співпраці з українкою деканка факультету.

Спостереження за іоносферою нині у чеській академії

До російського вторгнення Катерина Аксьонова працювала науковим співробітником кафедри фізики іоносфери. Її дослідження зосереджені на вивченні поширення хвиль у плазмі та їхнього впливу в іоносфері. В наукових установах жінка працює з 2016 року, свою докторську дисертацію вона написала на кафедрі радіофізики геопростору Інституту радіоастрономії в Харкові. Нині українка працює в Інституті фізики атмосфери Академії наук Чеської Республіки, де роботу їй запропонували чеські колеги.