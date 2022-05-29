«Бути чесним із собою». Психологиня радить, як впоратися з розлукою

З початку війни багатьом парам та подружжям доводиться будувати стосунки на відстані. Як така зміна може позначитися на людині? На що може вплинути розлука з партнером?

Дуже важко говорити про стосунки української емігрантки із своїм партнером, який досі залишається в Україні. Це дуже відрізняється від стандартних стосунків на відстані, оскільки партнер знаходиться в зоні бойових дій і, ймовірно, перебуває під загрозою. Це несе за собою більше невизначеності і набагато більше тривоги.

Стандартні стосунки на відстані працюють добре за умови, що партнери можуть впоратися з такою дистанцією, можуть визначити, коли і як вони зустрінуться тощо. Зазвичай це утримує стосунки на відстані, але якщо один біженець, а інший у зоні бойових дій, на це не можна розраховувати.

Ви вже сказали, що типовим психологічним наслідком є ​​тривога. Що для людини може означати тривала тривога?

Тривога – це зазвичай стан, який ми відчуваємо, коли є якась загроза. З точки зору розвитку, його значення полягає в тому, що воно тримає нас напоготові, пильними, щоб ми добре розуміли, коли небезпека наближається, і змогли захиститися. Однак це означає, що коли ми тривалий час знаходимося у стані тривоги, це, окрім усього іншого, призводить до величезного психічного і фізичного виснаження організму.

Досить часто виникають проблеми із сном, харчуванням, загальна відсутність концентрації, плаксивість або неможливість розслабитися. Також може статися, що емоції, які людина тривалий час тримає в собі, вивільняються при сприйнятті якогось простого подразника. У вас все добре, а потім ви можете вибухнути, якщо хтось не притримає вам двері або якось не так подивиться.

Я припускаю, що це може призвести до інших психічних розладів. Як людина може впоратися з тривогою?

Важливо те, що реакції на тривожність досить індивідуальні. Але небезпека може полягати в тому, що полегшення нам іноді приносить те, що може шкодити в довгостроковій перспективі, наприклад, алкоголь. У короткостроковій перспективі це може допомогти, але у подальшому може спричинити більше проблем. Так само це працює з різними заспокійливими або снодійними.

Існують також способи боротьби з тривогою, які на перший погляд здаються корисними, але коли їх забагато, вони можуть нашкодити. Наприклад, екстремальні фізичні навантаження або робоче навантаження. Тривога також пов’язана з тим, що ми чогось боїмося, але не можемо цей страх контролювати. Тому ми шукаємо контроль над чимось іншим. Це спричиняє, наприклад, розлади харчування. Якщо я нічого не можу контролювати, єдине, що я можу контролювати, це те, що я не буду їсти. Я обмежуватиму себе, бо це єдине, на що я можу вплинути зараз.

Серед біженців є також діти. Чи мають вони якусь специфічну реакцію на тривогу?

У дітей з тривожністю є дві основні реакції. Перша – відступити. Наче я заховаюся в панцирі і намагаюся якомога менше контактувати із світом, бо певною мірою це небезпечно для мене. Так може виникнути апатія - мене ніщо не цікавить, ніщо не радує, я замикаюся в собі і втрачаю інтерес до світу.

Друга реакція, навпаки, – потреба в дуже інтенсивному контакті з дорослим. Дитина, яка тривожна і не має одного з батьків, часто сильно прив’язується до іншого, настільки, що не в змозі відірватися від нього.

Тривожні діти також можуть більше злитися, часто перестають слухатися, проявляють агресію до навколишнього середовища. У нас, дорослих, зазвичай мало механізмів для боротьби з тривогою, але у дітей їх ще менше. Їхні реакції можуть бути простішими і часто проявляються з агресією. Іноді спостерігається так званий регрес, що означає, що дитина ніби забуває деякі речі, які вона вже знала.

Важливо також зазначити, що діти реагують інакше, ніж дорослі. Для нас це може бути незрозумілим або болючим. Наприклад, вони можуть повністю витісняти із свого світу людину, якої їм не вистачає.

Що можна зробити, аби впоратися з розлукою з іншою людиною?

Коли ми уявляємо когось, хто так довго перебуває у кризі, більшість реакцій, якими б незручними чи незрозумілими для нас вони не були, є нормальними реакціями на ненормальну ситуацію. Ми не були підготовлені до того, що в Європі буде війна.

Це може здатися парадоксальним, але допомагає називати почуття своїми іменами. Сказати, що я боюся, що я хвилююся, що я не знаю, що з цим робити, і що вся ситуація погана. Бути відкритим і чесним із собою, усвідомлювати, що я можу відчувати багато дивних емоцій і що це нормально. Нам точно не допоможе, якщо ми будемо звинувачувати себе в тому, що переживаємо.

Друге – підтримувати зв’язок із людиною, якої нам не вистачає, наскільки це можливо. Домовитися про якісь способи комунікації чи альтернативи. Знати, що ми пам'ятаємо один про одного.

Загалом можна сказати, що коли ми хвилюємося, наші думки крутяться, голова працює, але тіло ми залишаємо осторонь. Тому допомагає добре доглядати за тілом, приймати душ, робити масажі, щось для себе.