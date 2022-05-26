Чехія через шахрайство планує змінити правила виплати пільг біженцям

Вже більше місяця службовиці в містечку Яблонець-над-Нісою спостерігають, що по чеську гуманітарну допомогу, тобто п’ять тисяч крон, приїжджають також біженці, які знайшли прихисток у Польщі.

«Йдеться про людей, які виявили, що в Польщі вони отримають близько 1500, а в Чехії п’ять тисяч крон», – каже заступник голови Яблонця з гуманітарних питань Давід Манек, додаючи, що разом із місцевим центром зайнятості вони стежать за ситуацією.

Він вказує на те, що в той час як Польща надає біженцям одноразову допомогу в розмірі 300 злотих, тобто близько 1600 крон, Чехія запровадила гуманітарні пільги, які можна отримувати повторно. Однак у Польщі біженці також можуть отримувати пільги на дітей.

За словами Манека, в Яблонецькому регіоні є близько десятків людей, які отримали посвідку на проживання в Чехії і оформлюють тут пільги, хоча насправді тут не проживають. «Йдеться про якесь міжнародне з’єднання пільгових систем, яке не працює. Чеська служба зайнятості не може з’ясувати, наприклад, чи отримує людина пільги в іншій країні ЄС», – додає заступник голови з гуманітарних питань.

Губернатор Ліберецького регіону Мартін Пута каже, що проблему перед міськими виборами перебільшують. «Це маргінальні речі. У кожній групі знайдуться люди, які намагаються зловживати системою, але це не тенденція», – відповідає губернатор.

Поодинокі випадки

Проте про різні дрібні зловживання пільгами говорять й інші губернатори. «Це були групи українських ромів, серед яких ми це помітили. Але ми дуже ретельно перевіряємо, чи мають вони право на пільги чи ні. Вони мають бути прив’язані до регіону», – каже губернатор Карловарського регіону Петр Кульганек, який вказує, що це не масове явище, а лише окремі випадки.

«Це, безперечно, могло статися», – зауважує губернатор Устецького регіону Ян Шіллер, і згадує біженців, з якими після виплати допомоги установи втратили зв'язок. «Вони не хотіли житла чи чогось іншого, вони просто зникли, ми не можемо їх затримувати», – пояснив губернатор.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан говорить про те, що окремі держави зможуть краще відслідковувати подібних корисливих людей, коли запрацює спільна європейська система. Наразі країни ЄС не поширюють інформацію про біженців.

Хоча інформація про виділені пільги не буде внесена до системи, за словами міністра, поліція у справах іноземців слідкуватиме за біженцями, зареєстрованими в двох або більше країнах.

«Якщо ми виявимо, що у нас є дублювання, у кожній країні відбудеться місцеве розслідування. Наша поліція у справах іноземців виїде за вказаною адресою, повідомить про це іншу державу і навпаки», – пояснює міністр Ракушан процедуру, яка в повному режимі має запрацювати протягом червня.

Нове зобов'язання: фактично жити в Чехії

Європейську спільну систему мають запустити 31 травня. Віт Ракушан також попередив, що люди, які зловживають пільгами, можуть вдаватися до шахрайства. Водночас він зазначає, що переважна більшість біженців допомогою не зловживає.

Речниця Міністерства праці та соціальних справ Єва Давидова зазначає, що уряд підготував нове положення про виплату гуманітарної допомоги. Це реагує якраз на те, щоб не було так званого пільгового туризму.

«Право на гуманітарну допомогу не матимуть ті, кому надали безкоштовне житло, включно з цілодобовим харчуванням та основними засобами гігієни. Також будуть перевіряти, чи під час подання заявки на отримання пільги біженці фізично перебувають у Чеській Республіці – для виплати гуманітарної допомоги потрібна фактична присутність іноземця в нашій країні», – розповідає речниця. Зміни ще має затвердити парламент.