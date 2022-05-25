Бізнесмени в Чехії не хочуть бути росіянами і змінюють громадянство

Коли почалася війна в Україні, бізнесмен Філіп Давидов взяв фургон і кілька разів возив на кордон гуманітарну допомогу. Він організовує збори необхідних ліків і перевіз із кордону кількох українських матерів із дітьми. Однак у його країні таку допомогу називають зрадою.

Філіп Давидов — росіянин із Сибіру, з міста ​​Новосибірськ. Проте, як він сам каже, тамтешній режим вкрав у нього батьківщину, і він сам знає, що більше туди не поїде. Адже не може, хоча в Росії залишилися його батьки і брат, а до війни він навідувався додому двічі на рік.

Зараз би за допомогу Україні його посадили і оштрафували. «Це дійсно так. Багатьох моїх знайомих заарештували за те, що вони ходять на демонстрації, і я знаю людей, які повернулися до Росії з Чехії через Білорусь і їх заарештували в аеропорту Мінська», – розповідає він, додаючи, що домовився з родиною, що вони зустрічатимуться на нейтральній території. «Наприклад, у Грузії», – каже бізнесмен.

Мати російське громадянство сьогодні не престижно

Філіп Давидов живе в Чехії вже 13 років. Тут він закінчив університет і нині володіє невеликим рекламним агентством, яке опікується соціальними мережами державних установ. Торік він отримав чеське громадянство і радий цьому. «Сьогодні мати російське громадянство не тільки не престижно, але й шкідливо», – додав він.

Все більше росіян, які мають бізнес у Чехії, думають так само. Згідно із списками реальних власників, наразі 9582 фірми в Чехії мають власників із російським громадянством. Аналіз компанії «Dun & Bradstreet» показав, що з початку конфлікту між Росією та Україною громадянство змінили 154 росіянина, які зареєстровані як власники чеських компаній.

Проте не йдеться лише про незгоду з режимом. Чеський уряд погрожує заборонити доступ до фінансування з чеських банків і державних бюджетів, а також припинити стимулювання залучення інвестицій. Проте все ще очікується інформація про те, яких фірм це стосуватиметься. Європейський Союз уже надав свій список.

«Це може бути спроба власників бізнесу обійти санкції», – каже аналітикиня компанії «Dun & Bradstreet» Петра Степанова.

Із росіян українці, румуни та азербайджанці

Велика інвентаризація російського майна у Чехії почалася невдовзі після вторгнення російських військ в Україну, а російські фірми в Чехії досі контролює кілька великих компаній.

Більшість із 154 російських підприємців, громадянство яких було змінено під час російської агресії, наразі мають чеське громадянство. Зокрема, це 63 відсотки людей.

Близько десятої частини російських бізнесменів, які нині змінили громадянство, отримали українське громадянство. Далі йдуть Великобританія, Кіпр, Азербайджан та Румунія.